(Görüntülü) Kamışlı'daki teröristlere gönderilen iş makineleri ve tanker görüntülendi

Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN (Mardin),(DHA)- MARDİN\'in Nusaybin ilçesine komşu Suriye’nin Kamışlı kentindeki terör örgütü PKK/YPG\'lilere, hendek kazmak için TIR\'larla gönderilen iş makineleri ile konteyner ve akaryakıt tankerleri görüntülendi.



Nusaybin ilçesine sınır komşusu olan Kamışlı\'da, akşam saatlerinde üzerinde iş makineleri bulunan 2 TIR ile konteyner bulunan 1 TIR ve akaryakıt tankerleri hareket halindeyken görüntüledi. Teröristlere, hendek yapımında kullanmak amacıyla başka yerden gönderilen iş makineleri ve konteyneri taşıyan TIR\'lar ile akaryakıt tankerleri, Kamışlı içlerine doğru ilerleyip bir süre sonra gözden kayboldu.