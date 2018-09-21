(Görüntülü) Kameralara yansımamak için emekledi

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, kafenin açık bırakılan penceresinden içeri giren hırsız, güvenlik kameralarına yansımamak için yerde emekleyerek, kasaya yöneldi. Madeni paraları çalan hırsız, daha sonra kuyumcu dükkanının camını kırarak, 30 bin TL değerinde altın çaldı. Güvenlik kameralarının kayıtlarından kimliği tespit edilen hırsız, yakalandı. İzmit\'in Ömerağa Mahallesi\'nde bulunan kafe ve kuyumcu dükkanına önceki gün hırsız girdi. Kafenin kasasında bulunan madeni paraları çalan hırsız, kuyumcu dükkanının ise camını kırıp, içeri girerek, 30 bin TL değerinde altın çaldı. Hırsızlık anları, güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Görüntülerde, kafenin açık olan penceresinden içeri giren hırsızın, yerde yavaş yavaş emekleyerek, duvarın kenarına doğru gittiği görülüyor. Güvenlik kameralarına yansımadığını sanan hırsız, duvara yanaştıktan sonra ayağa kalkıp, kafenin kasasındaki bozuk paraları çalıyor. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyerek, hırsızın kimliğini belirledi. Ömerağa Mahallesi\'nde düzenlenen operasyonla isminin A.K. olduğu saptanan hırsız yakalandı. Yapılan araştırmada A.K.\'nin, çaldığı altınları İstanbul\'da bozdurduğu, karşılığında da 30 bin TL aldığı belirlenirken, para ele geçirildi. A.K., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.