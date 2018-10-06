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(Görüntülü) Kameradan tespit edilen cep telefonu ve halı hırsızı tutuklandı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA’da girdiği iş yerlerinden cep telefonu ve el dokuması halı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Ömer Yıldız (28), tutuklandı

06 Ekim 2018 15:48

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA’da girdiği iş yerlerinden cep telefonu ve el dokuması halı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Ömer Yıldız (28), tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi\'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Karatay ve Meram ilçelerinde iki iş yerinden yapılan toplam 4 bin lira değerinde cep telefonu ve el dokuması halı hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı. Olayların meydana geldiği iş yerlerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin 6 farklı suçtan kaydı bulunan Ömer Yıldız olduğunu tespit etti. Şüphelinin Karatay ilçesinde olduğunu belirleyen ekipler, Ömer Yıldız’ı Akabe Mahallesi\'nde yakalayarak gözaltına aldı. Yıldız, polisteki ifadesinde, “Hatay’dan Konya’ya geldim. Çaldığım malzemeleri aynı işleri yapan başka telefon ve halıcıya sattım” dedi. Polis, Yıldız\'ın malları sattığı işyerlerine giderek telefon ve halıyı bularak sahiplerine teslim etti.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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