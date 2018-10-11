(Görüntülü) KALPTEN ESİNLENİLEREK ELEKTRİK ÜRETEN SİSTEM GELİŞTİRİLDİ

EGE Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünsalan ile araştırma ekibi, kalbin çalışmasından esinlenerek, elektrik üreten bir sistem geliştirdi. Kardiyosis adı verilen sistem ile mekanik etki elektrik enerjisine dönüştürülerek tasarruf sağlanıyor. Doç. Dr. Ozan Ünsalan ile öğrencileri Yaşar Seher, Başer Tambaş, Hakan Karadere ve Ahmet Karadağ, kalbin çalışma sisteminden esinlenerek Türkiye\'de bir ilke imza attı. Kardiyosis adı verilen sistem ile mekanik etki elektrik enerjisine dönüştürülerek tasarruf sağlanıyor. Geliştirilen sistem ile karayolları ve otoyollarda elektrik üretebilecek. Sistem, taşıtların, oluşturulan kasislerin üzerinden geçmesiyle ortaya çıkan mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürüyor. Patenti alınan sistemi geliştiren Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünsalan ve araştırma ekibini ziyaret ederek çalışmaların ötürü kutlayan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Egeli bilim insanının Türkiye\'de bir ilki gerçekleştirdiğini söyledi. Rektör Budak, Geliştirilen sistem, karayolları ve otoyollarda elektrik üretebilecek. Sistem, taşıtların üzerinden geçmesiyle ortaya çıkan mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürüyor. Yerli ve milli bir ürün, öte yandan patenti alınmış durumda. Ege Üniversitesi olarak hocamızı tebrik ediyoruz. Ülkemize ve üniversitemize önemli katkılar sağlayan çalışmaların her zaman yanındayız. Ayrıca yatırımcıları da üniversitemize davet ediyoruz dedi. KALP GİBİ ÇALIŞIYOR Enerji sistemleri üzerine de çalışmalar yapan Doç. Dr. Ünsalan, bilinen yüksek kasis sistemiyle elektrik elde etme yönteminin, uzun vadede taşıtlarda yıpranmaya neden olabileceğini söyledi. Kendi çalışmalarında yoldaki kasis yüksekliğini 1-2 santimetreye kadar indirdiklerini ve neredeyse üzerinden geçildiğinde fark edilmeyeceğini kaydeden Doç. Dr. Ünsalan, Üzerinden kamyon, tır, otomobil, bisiklet geçebilir her türlü tekerlekler üzerinde hesaplamalar yapıldı. Bizim sistemimizin getirdiği en büyük fark ise tekerlek yüzeyinde hiçbir etkiye maruz bırakmayacak şekilde tasarlanması. Üzerinden geçerken neredeyse hissedilmeyecek kadar bir yükseklikte sistem geliştirdik. Tekerlek baskıyı uyguluyor, daha sonra sistemin içindeki sıvı, kalp kapakçığından etkilendiğimiz bir sistemle içerideki türbine hareket ediyor. Türbin döndükçe alternatörde de enerji üretilip daha sonra depolanıyor. Kısa süre içinde uygulamaya da geçmeyi düşünüyoruz. Bizim geliştirdiğimiz sistem kesinlikle yeşil enerji diyebileceğimiz kategoride ve mekanik etkiyi elektrik enerjisine dönüştürerek kazanç elde etmenizi sağlıyor diye konuştu. Görüntü Dökümü --------------------- - Doç. Dr. Ozan Ünsalan\'ın sistemi prototip üzerinde anlatması - Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak\'ın konuşması - Doç. Dr. Ozan Ünsalan ile röp Haber-Kamera İZMİR, (DHA)