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Spor

(Görüntülü) Kalp krizine yenilen Koray Şener'li tezahürat paylaşımı yürekleri dağladı

Kalp krizine yenilen Koray Şener'li tezahürat paylaşımı yürekleri dağladı   "Sana gelemezsem öldüğüm gündür"   İstanbul DHA   Kocaeli Üniversitesi öğrencisi ve ÜNİFEB üyesi Koray Şener'in Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde yaşadığı kalp kri

03 Kasım 2018 04:16

Kalp krizine yenilen Koray Şener\'li tezahürat paylaşımı yürekleri dağladı


 

\"Sana gelemezsem öldüğüm gündür\"


 

İstanbul DHA


 

Kocaeli Üniversitesi öğrencisi ve ÜNİFEB üyesi Koray Şener\'in Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde yaşadığı kalp krizine yenik düşmesi futbol camiasını derin yasa boğdu.


 

Sevenleri, yakınları ve Fenerbahçeli taraftarlar Koray Şener\'in de içinde bulunduğu hatıraları paylaşmaya başladı.


 

Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin 2017 yılında kahvaltı buluşmasında birlikte söyledikleri tezahüratlardan birisinde \"Sana gelemezsem öldügüm gündür\" sözleri de bulunurken burada Koray Şener\'in de yer alması ve tezahüratlara eşlik etmesi üzüntüyü bir kat daha derinleştirdi.

 

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