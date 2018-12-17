(Görüntülü) Kalp krizi geçirdiği anlaşılamayan hastanın ölümüne soruşturma

Gürkay GÜNDOĞAN ZONGULDAK,(DHA) BARTIN Devlet Hastanesi\'nin acil servisinde kalp krizi geçirdiği doktorlar tarafından anlaşılamayan ve 7 saat sonra kardiyoloji uzmanı tarafından tespit edilince sevk edildiği Karabük\'teki özel hastanede hayatını kaybeden Sakinur Çıvak\'ın(57) ölümü üzerine, Zonguldak\'ta yaşayan avukat oğlu hukuk mücadelesi başlattı. Hastane yönetimi konuyla ilgili idari soruşturma başlatırken, Cumhuriyet Başsavcılığı ise sorumlular hakkında soruşturma açmak için Bartın Valiliği\'nden izin istedi. Evli ve 3 çocuk annesi Sakinur Çıvak, 2 Ekim gecesi Bartın Devlet Hastanesi\'nin acil servisine göğüs bölgesinde şiddetli ağrı ve yanma şikayetiyle başvurdu. Sakinur Çıvak, iddiaya göre görevli doktor tarafından endişe edilecek bir şey olmadığı söylenerek ağrı kesici ve alerjik ilaçlar verilerek 7 saat acil servis müşahede odasında bekletildi. Bu sürede çekilen EKG\'lerde de Sakinur Çıvak\'ın kalp krizi geçirdiği anlaşılamadı. Sabah hastaneye gelen kardiyoloji uzmanı Sakinur Çıvak\'ın kalp krizi geçirdiğini tespit ederek acil olarak ambulansla Karabük\'te ki özel hastaneye sevk etti. Durumu daha da kötüleşen Sakinur Çıvak, özel hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ Sakinur Çıvak\'ın Zonguldak\'ta yaşayan avukat oğlu Soner Çıvak, annesinin ölümünde acil servis doktoru Y.H. ve ilgili personelin eksik tedavi uyguladığını, çekilen EKG\'lerde kalp krizini tespit edemedikleri gerekçesiyle Bartın Cumhuriyet Savcılığı\'na suç duyurusunda bulundu. Soner Çıvak, avukatı aracılığıyla savcılığa sunduğu dilekçede, Acil servis doktoru tarafından hasta yakını olarak yanında bulunan hastanın eşi ile yanında bulunan diğer yakınlarına hastanın endişe edilecek bir şeyi olmadığı beyan edilmiş, kalp krizine yönelik hiçbir müdahale yapılmamıştır. En az 3 kez kan testi ve 3 kez EKG çekilmesi gerekirken acil servis doktor ve çalışanlarının hastanın geçirdiği kalp krizinden bihaber şekilde diğer işlerine devam etmişler, hasta müşahede odasında adeta kaderine terk edilmiştir. Saat 02.27 de 07.00\'de hasta yakınlarının tepkisi üzerine çekilen EKG ve kan testinde kalp krizi geçirdiği belliyken yine ilgililer tarafından kalp krizi tespit edilememiştir. Müvekkilimin annesinin hayatını kaybetmesinde ihmaller zincirinin sebep olduğu açıkça ortadır. denildi. Bartın Cumhuriyet Savcılığı, Sakinur Çıvak\'ın ölümüyle ilgili ihmali olan sağlık personelinin tespiti hakkında soruşturma açmak için Bartın Valiliği\'nde izin istedi. Bartın Devlet Hastanesi de Sakinur Çıvak\'ın ölümüyle ilgili idari soruşturma başlattı. \'ANNEMİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLDULAR\' Soner Çıvak, annesinin ölümünden acil serviste görevli doktor ve sağlık personelinin ihmali olduğunu söyledi. Bartın Valiliği\'nden soruşturma izninin beklendiğini belirten Soner Çıvak, şöyle dedi Annem saat 02.17\'de Bartın Devlet Hastanesi\'ne giriş yaptı. Giriş yapılmasıyla birlikte görevli doktor tarafından kan tahlili ve EKG\'si istendi, ancak sonrasında acil bölümünde yer alan acil müşahede odasına alındı. 02.27\'de çekilen EKG\'sinde tarafımızca yapılan araştırmada kalp krizinin görüldüğü tespit edilmiş ayrıca saat 04.00\'da yapılan kan tahlilinde yine kalp krizi belirtileri açıkça görülmektedir. EKG ve kan tahlili sonuçlarının sağlık personeli tarafından anlaşılmaması kabul edilemez. Buna rağmen yine 07.00\'de tekrar yapılan EKG ve kan tahlilinde kalp krizinin net şekilde gözükmesine rağmen yine görevli doktorlar tarafından hiçbir işlem yapılmamıştır. Saat 09.20\'de hastaneye gelen kardiyoloji uzmanının tarafından kalp krizi olduğu tespit edilmesiyle annemin hemen sevki gerçekleştirildi. Biz burada acil serviste ihmali olan doktor ve diğer sağlık görevlilerinden şikayetçiyiz. 1 dakikanın bile hayati önem taşıdığı kalp krizi teşhisinde, tüm tahlillere rağmen 7 saat acı içinde kalp krizi geçirdiği anlaşılamayan annemin ölümüne bu ilgililer sebep olmuştur.