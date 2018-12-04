(Görüntülü) Kalkış yapacak uçağın pilotu: "yayılmış durumdalar"

Gökhan ARTAN-Anıl UÇAN/İSTANBUL, (DHA) İstanbul\'dan havalanacak olan yolcu uçağının pilotu, \"Pist üzerinde kuş sürüsü var.Baya büyük bir sürü yerde.Kalkış anında sorun olabilir arkadaşlara.Yayılmış durumdalar şu anda\" anonsunda bulundu. Pilotlar gördükleri kuş sürüleri ile ilgili kule görevlilerini sürekli bilgilendiriyor.Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlileri de kuş sürülerini gören pilotların bilgilendirmeleri üzerine diğer pilotları da kalkışta olası bir tehlike ile karşılaşmaması adına uyarıyor. Son olarak Anadolujet\'e ait İstanbul-Elazığ uçuşunu yapacak olan TK7218 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının pilotu,kalkış için son hazırlıkları yaptığı sırada gördüğü kuş sürüleri ile ilgili,Hava Trafik Kontrol Merkezi\'ni bilgilendirdi. PİLOT İLE KONTROLÖR ARASINDAKİ KONUŞMA Pilot:\"Kuleye bildirebilir misiniz şu an T(Taksi yolu) girişte pist üzerinde kuş sürüsü var yerde.Baya büyük bir sürü yerde.Kalkış anında sorun olabilir arkadaşlara\" Hava Trafik Kontrolörü:\"Anlaşıldı efendim yeşillik alanda mı?\" Pilot:\"Hayır efendim tam pist üzerindeler, yeşillik alanda orada yayılmış durumdalar şu anda\" Kontrolör:\"Pist üzerinde anlaşıldı\" EN ÇOK LEYLEK VE MARTILAR ÇARPIYOR Kuş sürüleri alınan tüm önlemlere rağmen Türkiye\'de de zaman zaman tehlikelere neden olabiliyor.Uçaklara kuş çarpması ve kuşlardan dolayı pas geçme olayları zaman zaman yaşanabiliyor. Kuşlardan dolayı uçakların iniş ve kalkış rotalarında da değişiklik yapılıyor. Kuşlarla mücadele havalimanlarında özel donanımlı araçlarla sesle korkutulup kaçırılması şeklinde sürdürülüyor. En çok uçaklara çarpan kuş türlerinin başında martı ve leylekler geliyor. KUŞ ÇARPMALARININ ÇOĞUNLUĞU İNİŞ VEYA KALKIŞ SIRASINDA Kuş çarpmalarının çoğunluğu hava araçlarının kalkış ya da inişleri sırasında oluşuyor. Veriler doğrultusunda uçaklara kuş çarpması olaylarına çoğunlukla 0-200 metre yüksekliklerde rastlanıyor. Ancak çok yüksek irtifalarda uçan göçmen kuşlar da uçaklara zarar verebiliyor. Yaklaşık 6 kilogramlık bir kuşun saatte 300 kilometre ile giden uçağa çarpma etkisi 550 kilogramlık kuvvete eşdeğer olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor. Dünya genelinde uçaklara kuş çarpmaları nedeniyle zararın; 1 milyar dolara geçtiği dile getiriliyor.