(Görüntülü) Kale kazısı incelemesinde Valinin ödenek isteğine olumlu cevap

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Valisi Seyfettin Azizoğlu, Urartular’dan kalma tarihi kalenin restorasyonu ve kazılar için yaklaşık 3 milyon lira destek veren Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir’den 700 bin lira daha istedi. Azizoğlu’nun bu talebine DAP Başkanı Demir olumlu cevap verdi. ​Vali Seyfettin Azizoğlu, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir, Vakıflar Bölge Müdürü İsmet Çalık, Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Rölöve ve Anıtlar Müdürü Suat Bakır, Müze Müdürü Mustafa Erkmen ile beraber, restorasyon ve kazı çalışmaları devam eden Erzurum Kalesi’ni gezdi. Kale duvarlarında yapılan yenileme işlemini izleyen, kaledeki kazı çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Azizoğlu, Erzurum’un önemli bir tarihi mekanının gün yüzüne çıkarıldığını söyledi. Milattan önce 5’inci yüzyıldan kalma Urartular dönemine ait kalenin onarımının devam ettiğini belirten Vali Azizoğlu, DAP Bölge Kalkınma İdaresi’nin 3 milyon liralık kaynakla çalışmaya destek sağladığını bildirdi. Tarihi yapının ortaya çıkarılmasında DAP Bölge Kalkınma İdaresi’nin önemli katkısı olduğunu belirten Vali Azizoğlu, \"Hem kalenin onarımını yapıyoruz, hem de iç kalede kazı çalışmaları ilerliyor. Urartular\'dan beri kimler gelmiş geçmişse, hangi medeniyetler yaşamışsa bunlar ortaya çıkarılacak. Harap haldeki kalenin bu hale gelmesi büyük bir başarıdır. Şu anda yaptığımız kazıda kale kurulduğu tarihten bu yana içindeki tüm katmanlar ortaya çıkarılıyor. 4- 5 dönemlik şehir kalıntıları, binalar var. Bunları ortaya çıkarıyoruz, ama ödeneğimiz bitti. DAP İdaresi Başkanımız burada. Buraları gördü, yeni kaynak aktarılmasıyla kazıları da tamamlayıp kale içindeki şehri de ortaya çıkaracağız\" diye konuştu. DAP BAŞKANINDAN 700 BİN LİRA İSTEDİ Kaledeki incelemesinden sonra yetkililerden kalan işlerle ilgili bilgi de alan Vali Azizoğlu, kazıların tamamlanması için 900 bin liraya ihtiyaçları olduğunu söyledi. 200 bin lira paraları bulunduğunu aktaran Vali Azizoğlu, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir’den kalan 700 bin liralık destekte bulunmasını istedi. Azizoğlu, \"Kaledeki işlerin bitirilmesi için ödenek talebinde bulunacağız. Ama işe DAP İdaresi başladığı için kalan kaynağı da onlardan isteyeceğiz. Kazı işini de DAP İdaresi\'ne yıkacağız. Kazıyı yarım bırakmayacağız\" dedi. Vali Azizoğlu’nun bu sözleri üzerine DAP Başkanı Adnan Demir, kalan paranın temini için destek olacaklarını söyledi. Demir, bölgede 20 ayrı tarihi eser restorasyonuna destek verdiklerini ifade etti. Kalede bulunan saat kulesiyle ilgili incelemelerin de tamamlandığı bilgisini veren Vali Seyfettin Azizoğlu, kulenin sağlam olduğunu ve saatin de çalıştığını ifade etti. Azizoğlu, saat kulesinin Erzurum için bir simge olduğunu söyledi.