(Görüntülü) Kaldırımda yürürken, 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da kaldırımda yürüyen Muzaffer Eren Sayer (23), kimliği belirsiz 3 kişinin tabancalı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Sağlık ekibi Sayer\'e müdahale ederken, çevredeki bazı kişilerin cep telefonlarıyla görüntü almaya çalışması dikkat çekti. Olay, saat 12.15 sıralarında Cedit Mahallesi 339 Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, Muzaffer Eren Sayer kaldırımda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz 3 kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Sayer vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırganlar beyaz bir otomobile binerek kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde Muzaffer Eren Sayer\'e ilk müdahalede bulundu. Bu sırada çevrede toplanan kalabalıktan bazı kişiler, cep telefonu kameralarıyla yerde acı içinde kıvranan Sayer\'i görüntülemeye çalıştı. Ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Sayer\'in sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.