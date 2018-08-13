(Görüntülü) Kaldırımda başına beton parçası düşen Fransız turist, yaralandı

Uğur AYDIN/ORTAHİSAR, (Trabzon), (DHA)- TRABZON’da kaldırımda yürüdüğü sırada tarihi bir binadan kopan beton parçasının başına isabet ettiği Fransız turist Lidya Udan (36) ağır yaralandı. Olay, saat 16:00 sıralarında Ortahisar ilçesi Kunduracılar Caddesi\'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüdüğü sırada Fransız turist Lidya Udan’ın başına tarihi bir binadan kopan beton parçası isabet etti. Bir anda yere yığılan kadının yardımına çevredekiler koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yerde yatan yaralı kadını ilk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Turist kadının durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Olaydan sonra belediye ekipleri caddede önlem aldı. Beton parçası düşen binada ise çalışma başlatıldı. Olayı anlatan Gökhan Büyükyılmaz, tarihi binadan başına taş düşen kadının ağır yaralandığını söyledi. Celal Kadıoğlu da “Bir kadın buradan geçiyordu. Binanın sıvaları söküldü ve kadını kafasına isabet etti. İnşallah bir şey olmaz” diye konuştu.