(Görüntülü) Kahveye pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı

Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)- KARAMAN Alaçatı köyündeki kahveye kimliği belirsiz 2 kişi tarafından pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Saldırıda Ali Çetinkaya (45) yaralandı. Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Alaçatı köyündeki kahvede meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen 2 kişi, 33 U 7699 plakalı minibüsle kahvenin önüne gelip, pompalı tüfeklerle ateş açtı. Saldırıda Ali Çetinkaya, vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralı Çetinkaya ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatan jandarma, ikilinin içinde oldukları minibüsle kent merkezine gittiklerini saptadı. Bunun üzerine şehir merkezinde alarma geçen polis, Turgut Özel Caddesi\'nde minibüsü gördü. Yaşanan kısa süren kovalamaca sonunda 2 saldıırgan, minibüsü terk edip, kaçtı. Polis, minibüste 2 adet pompalı tüfek ele geçirdi. Saldırganların yakalanması için çalışma sürüyor.