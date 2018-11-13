(Görüntülü) Kahvehanede çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş etti: 2 yaralı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde, kahvehanede çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş eden kişi, bir kişiyi bacağından vururken, saçmaların isabet ettiği bir kişi de yaralandı.



Olay, akşam saatlerinde Çamlıtepe Mahallesi Yunus Emre Caddesinde meydana geldi. Kahvehanede gençler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından kahvehaneden çıkan kişi otomobilinden aldığı pompalı tüfekle geri gelerek F.D.\'nin üzerine ateş etti. F.D. bacağına isabet eden saçma ile yaralanırken, seken saçmalardan biri Ş.G.\'nin vücuduna isabet ederek yaralanmasına yol açtı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. 112 Acil ekipleri hafif yaralanan F.D. ve Ş.G.\'ye ilk müdahalede bulunarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı.



2 kişinin yaralanmasına neden olan şüpheli, olayın ardından kaçtı. Olay anı ise iş yerinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Pompalı tüfekle içeri giren kişinin ateş etme anı ve kahvehanedekilerin üzerine doğru yönelmeleri görüntülendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.