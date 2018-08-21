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(Görüntülü) Kahvehane saldırısının zanlıları yakalandı

Ali AKSOYER-İSTANBUL,(DHA) FATİH'TE bir kahvehaneye düzenlenen ve 1 kişinin öldüğü 5 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren 2 zanlı yakalandı

21 Ağustos 2018 14:21

Ali AKSOYER-İSTANBUL,(DHA) FATİH\'TE bir kahvehaneye düzenlenen ve 1 kişinin öldüğü 5 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren 2 zanlı yakalandı. Fatih Seyit Ömer Mahallesi Miralay Hasan Kazımbey Caddesinde bulunan kahvehaneye 20 Şubat 2017\'de motosikletle gelen iki kişi, ateş edip kaçmıştı. Olayda 6 kişi yaralandı. Ağır yaralanan Nejdet Aslan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Konuyla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri Mehmet Ü. ve Eray A.\'yı gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan zanlılardan Mehmet Ü\'nün 2015 yılında öldürülen kardeşi Resul Ü\'nün ölümünden sorumlu tuttuğu Adnan T\'yi öldürmek için kahvehaneye ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan iki şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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