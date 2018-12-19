(Görüntülü) Kahvede çay değil organik süt içiyorlar

Sinan UÇAR GÜMÜŞHANE (DHA)GÜMÜŞHANE\'nin Köse ilçesinde, alışılmışın dışında, çay ocağı ve kahvelerde, çay yerine organik süt içiliyor. Köse ilçesinde, kahvelere sıra dışı bir içecek satılıyor. İlçede alışılmışın dışında, çay ocağı ve kahvelerde, çay yerine organik süt içiliyor. Hava sıcaklığının eksi 20 derecelerde ölçüldüğü ilçede satılan sıcak organik süt, Köselilerin ilk tercihi oluyor. Kahvehane işletmecisi Yaşar Taşkın da evinde beslediği büyükbaş hayvanlarından sağdığı sütleri kaynatarak müşterilerine satıyor. Kahveci Yaşar Taşkın, müşterilerinin isteklerinden yola çıkarak süt satmaya başladığını belirterek Kendimin büyükbaş hayvanları var. Onlardan sağıyoruz, getirip kahvede kaynatıp müşterilerime veriyorum. Halkımız süte rağbet gösteriyor ve çokta memnun kalıyorlar. Günlük 20 kilo süt satıyoruzö dedi. Kahvehanede süt içen Hacı Ahmet Şen de Kahvehanede süt içmek güzel. Oldukça besleyici. Kış aylarında süt içerek hasta olmuyoruz Organik süt. Sabah kahveye geldiğimizde sıcak süt içiyoruz. Süt içmek başka, çay başka. Sütün yeri ayrı diye konuştu.