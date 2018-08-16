(Görüntülü) Kahramanmaraş'ta yeni tat; 'Firik dondurma'

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- SATIRLA kesilen dondurmasıyla ünlü Kahramanmaraş\'ta Alpedo Kervanhan Dondurmaları, firik dondurma üretti. Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, keçi sütü ile salebin usta ellerde işlenmesiyle ortaya çıkan dondurmanın şoklanmamış hali olan firik dondurmanın sadece Kahramanmaraş\'taki şubelerinde dondurma severlerin beğenisine sunduklarını söyledi.



Tescilli Maraş Dondurması\'nın şehirdeki en köklü üreticilerinden biri olan Alpedo Kervanhan Dondurmaları, firik dondurma üretimine başladı. Kahramanmaraş\'ın bir dondurma şehri olduğunu hatırlatan Sami Kervancıoğlu, çatal bıçakla yenilenin dondurmanın şoklanmamış ilk hali ve oldukça da yumuşak olan firik dondurmayı Kahramanmaraş\'taki şubelerinde servis ettiklerini söyledi.



Firik dondurmanın herkesin bildiği gibi kesme dondurmadan çok farklı olduğunu ifade eden Kervancıoğlu, \"Artık firik dondurmaya döndük. Firik dondurma, sütten dondurmaya dönüş halidir ve fabrikamızda her zaman mevcut ancak misafirlerimizi fabrikamıza davet edemiyoruz. Biz de bu farklı lezzeti herkesin tatması için firik dondurmayı şubelerimizde üretip misafirlerimizin beğenisine sunuyoruz. Onun için herkesi şubelerimize davet ediyoruz. Firik dondurmanın da gerçekten çok ayrı bir lezzeti, ayrı bir tadı var. Firik dondurmanın 15 çeşidi bulunuyor, zaten biliyorsunuz dondurmamız da doğal bir dondurma. Firik dondurmamızın ayrı bir özelliği ise Kahramanmaraş\'ta kendi şubelerimizde yenmesi gerekiyor çünkü şoklanıp şehir dışına gönderilemiyor. O nedenle firik dondurma yemek isteyenleri Kahramanmaraş\'a bekliyoruz.\"



\'TADINA BAKAN YEMEDEN GİTMİYOR\'



Sadesi, çikolatası, muzlusu gibi birçok çeşidi bulunan ve isteyene kasede, isteyene külahta da servis edilebilen firik dondurmayı tadanlar ayrı bir lezzeti olduğunu söylüyor. Bunlardan biri olan Çinli Wang Lili, Maraş Dondurması\'nı daha öncede yediğini ve diğer dondurmalardan çok daha lezzetli olduğunu söyledi. Firik dondurmanın da tadının beğendiğini belirten Lili, \"Firik dondurma lezzet olarak lezzetli, çok güzel. Zaten Maraş Dondurması çok lezzetli ve süt tadı Maraş Dondurması\'nda daha çok hissediliyor\" dedi.



