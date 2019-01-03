(Görüntülü) Kahramanmaraş'ta ulaşıma kar engeli, Göksun'da okullar tatil edildi

Ömer KOÇ/GÖKSUN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi, ilçelerle ulaşım durma noktasına geldi. Göksun ilçesinde ise eğitime 1 gün ara verildi.



Kahramanmaraş\'ın özellikle kuzey ilçelerinde 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, şehirler arası yollarda ulaşımın aksamasına neden oldu. Kar nedeniyle yollarda zaman zaman kapanmalar yaşanırken, karayollarına bağlı ekipler anında müdahale ederek yolu açık tutmaya çalışıyor.



GÖKSUN-ELBİSTAN KARAYOLUNDA TIR KAYDI TRAFİK DURUDU



Trafik ekipleri de yollarda önlemler alarak olası kazaların önüne geçmeye çalışıyor. Kar nedeniyle sürücüler yollarda ilerlemekte zorlanırken, Göksun-Elbistan karayolunun Karaömer mevkiinde meydana gelen TIR kaymasından dolayı trafik ekipler, iki ilçe arasında araç geçişlerine izin vermiyor.



öksun Kaymakamlığı ilçede devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.



KAYSERİ TARAFINA AĞIR TONAJLI ARAÇLARIN GİDİŞİNE İZİN VERİLMİYOR



Kar yağışı, Kahramanmaraş-Kayseri Karayolu\'nda da ulaşımın aklamasına neden oldu. Trafik ekipleri, kaydığı zaman yolun uzun süre kapanmasına neden olabilecek TIR, kamyon gibi uzun ve ağır tonajlı araçların gidişine izin vermiyor. Ekipler, diğer araçlarda ise zincir olup olmadığını kontrol ediyor ve zinciri takılı olmayan araçların da Kayseri istikametine gidişine izin vermiyor.