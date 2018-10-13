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(Görüntülü) Kahramanmaraş'ta kaza: Aynı aileden 2 kişi öldü, 5 kişi yaralı -2

Ömer KOÇ/PAZARCIK(Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

13 Ekim 2018 19:56

Ömer KOÇ/PAZARCIK(Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ın Pazarcık ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunun Narlı Mahallesi mevkinde meydana geldi. Narlı\'dan Gaziantep\'e yönüne ilerleyen Erdal Alkuş (22) yönetimindeki 27 AL 466 plakalı kamyon, Narlı\'dan, Ali Ataman\'ın kullandığı  02 DZ 222 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Günay Ataman (14) olay yerinde hayatını kaybetti, hafif ticari araç sürücüsü Ali Ataman ile Veli Ataman, Emine Ataman, Sevda Ataman ve Gamze Ataman (16) ise yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere götürülen yaralılardan Gamze Ataman da doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü Erdal Alkuş ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

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