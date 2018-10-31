(Görüntülü) Kahramanmaraş'ta kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Ömer KOÇ/TÜRKOĞLU (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ın Türkoğlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, dün gece Yeşilyurt Mahallesi\'nde meydana geldi. Burak Kavak\'ın (20) kullandığı 27 GG 427 plakalı otomobil ile Serkan Zorba (21) yönetimindeki 46 AT 010 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Serkan Zorba ve Burak Kavak ile aynı araçta bulunan Mehmet Alp Kucan (22) yaralandı. Ambulanslarla Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi ile Nurdağı Devlet Hastanesi\'ne götürülen yaralılardan Serkan Zorba tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.