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(Görüntülü) Kahramanmaraş'ta kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta polisin yılbaşı nedeniyle düzenlediği operasyonda otomobilin koltuk döşemesinde kaçak içki ele geçirilirken, araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı

01 Ocak 2019 05:07

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta polisin yılbaşı nedeniyle düzenlediği operasyonda otomobilin koltuk döşemesinde kaçak içki ele geçirilirken, araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşında piyasaya sahte ve kaçak içki sürmeye hazırlananlara yönelik il merkezi ile Elbistan ilçesinde 3 ayrı operasyon düzenledi. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda 16 şişe kaçak içki ile 40 litre alkol ele geçirildi.

KOLTUK DÖŞEMESİNDEN İÇKİ ÇIKTI

Operasyonda otomobilde ele geçirilen içkilerin saklandığı yer polisleri bile şaşırttı. Otomobilde arama yapan ekipler, içkileri aracın arka koltuğunun döşemesinde ele geçirdi. Ele geçirilen içkilere imha edilmek üzere el konulurken, gözaltına alınan 3 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

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