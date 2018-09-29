T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavgaya 2 tutuklama

Mustafa KANLI/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, düğün salonunda 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgada gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı

29 Eylül 2018 20:27

Mustafa KANLI/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta, düğün salonunda 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgada gözaltına alınan 3 kişiden 2\'si tutuklandı. Olay, geçen Perşembe günü Pınarbaşı Mahallesi\'nde meydana geldi. Düğün salonunda husumetli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Osman A., Yasin A., Fatih T. ve Mehmet Can P. bıçakla yaralandı. Kavganın ardından otomobille kaçtığı saptanan Fedakar A. ile oğulları Cengiz A. ve Cemil A. gizlendikleri Bulanık Mahallesi\'nde polisin operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan baba ve 2 oğlu emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünün geçirilerek adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan baba Fedakar A. adli kontrol şartıyla salıverilirken, çocukları Cengiz ve Cemil A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KANLIKAHRAMANMARAŞ DHA KAHRAMANMARAŞOlayPerşembePınarbaşı MahallesiDüğünOsmanYasinFatihMehmet CanKavganınFedakarCengizCemilBulanık MahallesiGözaltınaNöbetçi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24