(Görüntülü) Kahramanmaraş'ta AK Partili'lerden kutlama

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI seçimi ve 27\'nci Dönem Milletvekilliği Seçimlerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti\'nin zaferle çıkması, Kahramanmaraş\'ta AK Parti\'liler tarafından konvoylarla kutlandı.



Yüzlerce araçla klaksonlar çalıp, Türk bayrağı ve AK parti bayraklarıyla şehrin en işlek caddelerinde tur atan partililer daha sonra AK Parti İl Başkanlığı önünde toplandı. Resmi olmayan sonuçlara göre milletvekili seçilen Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal ve AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici teşekkür konuşması yaptı.