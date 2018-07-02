(Görüntülü) Kahramanmaraş'ta 2 kazada 13 kişi yaralandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 2\'si ağır 13 kişi yaralandı.



İlk kaza, saat 20.00 sıralarında Göksun-Kahramanmaraş Karayolu\'nun Beşoluk mevkiinde meydana geldi. Kahramanmaraş\'a giden Ahmet Bulut (40) yönetimindeki 46 LB 907 plakalı otomobil, Beşoluk mevkiinde önünde giden sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 37 PK 437 plakalı TIR\'a çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken sürücü Ahmet Bulut ile Hatice Bulut (37), Selcen Gül Bulut, Bilge Ece Bulut (2), Hakan Melikşah Bulut (3) ve Kayra Hakan Subaşı (12) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar çıkarıldıktan sonra ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan 2\'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.



ÖNCE LEVHAYA, SONRA MOTOSİKLETE ÇARPTI



İkinci kaza ise saat 21.30 sıralarında aynı karayolunun Hasancıklı Mevkii\'nde meydana geldi. İddiaya göre Kahramanmaraş\'a giden Yasin Taşan yönetimindeki 46 NC 557 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce trafik levhasına, ardından da önünde giden Mehmet Oran\'ın kullandığı 80 KR 513 plakalı motosiklete çarptıktan sonra şarampole devrildi. Kazada motosiklette bulunan Mehmet Oran ve Fethullah Pak ile otomobilde bulunan Yasin Taşan, Ayşe Taşan, Eren Taşan, Ömer Furkan Taşan (10) Zümra Kesire Taşan (3) yaralandı. Ambulanslarla Necip Fazıl Şehir Hastanesi\'ne götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Motosikleti arkadaşının kullandığını belirten Fethullah Pak, yolda giderken arkadan bir ses duyduğunu, dönüp baktığında otomobilin zigzag yaparak kendilerine çarptıktan sonra şarampole devrildiğini söyledi.