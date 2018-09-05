(Görüntülü) Kahramankazan'da çiftçi kavundan kabağa döndü

Hasan POLAT KAHRAMAZANKAZAN, (Ankara), (DHA) - ANKARA\'nın \'ova kavunu\' ile meşhur Kahramankazan ilçesinde çiftçiler kavundan umduğunu bulamayınca kabak ekmeye başladı. Bu yıl kabaktan elde edilen mahsul çiftçinin yüzünü güldürdü. Kahramankazan\'da son iki yıla kadar \'ova kavunu\' diye adlandırılan kara kavunuyla meşhur Kahramankazan çiftçisi geçtiğimiz yıl çoğunlukla kabak ekimi yaptı. ÇİFTÇİNİN YÜZÜ GÜLDÜ Son yıllarda ova kavununda baş gösteren verim düşüklüğü üreticisine zarar ettirmeye başladı. Arayışa giren çiftçi çareyi kabak ekmekte buldu. Çekirdeğinden dolayı daha çok getirisi olan kabak bu yıl üreticisinin yüzünü güldürdü. \'ÇALIŞMALAR SONUNDA KAVUN TEKRAR ESKİ VERİMİNE KAVUŞACAK\' İlçe Tarım Müdürü Suat Yılmaz ilçede çerezlik kabağın ekim alanının 2017 yılında 2 bin dekarken bu rakamın bu yıl 5 bin dekarı geçtiğini ifade ederek şunları söyledi Verim olarak yüksek bir verim bekliyoruz. Bütün köylerimizde az veya çok kabak ekimi var. Daha önce 25 bin dekarda kavun ekiliyordu ancak kavunda baş gösteren hastalık ve zararlılardan dolayı bu rakam düştü. İlçe tarım müdürlüğü olarak üniversitelerle iş birliğine giderek kavundaki hastalıkların önlenmesi için 3 yıllık plan yaptık. Bu çalışmalar sonunda inşallah kavunda tekrar eski verimine kavuşacak. \'ÇEKİRDEK KABAĞINI KEŞFETTİK\' Çiftçi Cengiz Dikmendağı ise, Kahramankazan\'ımızın kavunu meşhur ve halada öyle aslında, fakat bazı sebeplerden dolayı toprakta oluşan hastalık ve kavunda böceklenme, kurtlanma sineklenme oluyor, o yüzden kavunlarımız tarlada çürüyor. Bundan dolayı çiftçi alternatif ürünlere yöneldi. Çekirdek kabağını keşfettik iyi ürün alıyoruz dedi. \'2 GÜNDE BİR AVUÇ YENMESİ SAĞLIĞA YARARLI\' Diyetisyen Ayşe Nur Dikmendağı da kabağın insan sağlığı için çok önemli bir besin kaynağı olduğunu belirterek şöyle konuştu ?Kabak aslında insan sağlığı açısından çok sağlıklı bir besin. Posa yönünden çok zengin bir besin. Fosfor, magnezyum, demir yönünden çok zengin bir besin kalbi düzenliyor, kolesterolü düşürüyor, içerisinde E vitamini var, antioksidan bir besin ve birçok kansere karşı etkili bir besin. Diyabeti hastaları için çok önemli bir besin, ancak porsiyon kontrolü çok önemli. Kabak çekirdeğinin ise 2 günde bir yaklaşık bir avuç yenmesi sağlığa yararlı.