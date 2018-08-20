(Görüntülü) Kahraman sürücü, kalp krizi geçiren yolcusunu hastaneye yetiştirdi

Yavuz YILMAZ İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA\'nın İnegöl ilçesinde bindiği toplu taşıma aracında kalp krizi geçiren kadın yolcu, araç sürücüsü tarafından hastaneye yetiştirildi. Güzergahtan çıkarak aracını bir ambulans misali kullanan sürücü İbrahim Türken\'in (43) hastaneye yetiştirdiği kadın yolcunun sağlık durumu iyiye gidiyor. Edinilen bilgilere göre, kırsal Alanyurt Mahallesi\'nden İnegöl ilçe merkezine yolcu taşıyan İNULAŞ A.Ş. firması çalışanı sürücü İbrahim Türken yönetimindeki toplu taşıma aracına binen yolculardan bir kadın fenalaştı. Durumu giderek aağırlaşan ve kalp krizi geçirdiği öğrenilen kadın yolcunun bu durumunu fark eden otobüs sürücüsü İbrahim Türken, güzergahtan çıkarak hastaneye yöneldi. Otobüsü bir ambulans gibi kullanan sürücü kalap krizi geçiren kadın yolcuyu İnegöl Devlet Hastanesi acil servise yetiştirdi. Acil müdahale yapılan kadın yolcu hayati tehlikeyi atlattı. Hastanede tedavisi süren kadın yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kahraman sürücünün yaptığı bu davranış çevredeki vatandaşlar ve yolcular tarafından takdirle karşılandı. Görüntüler aracın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. KAHRAMAN ŞOFÖR KONUŞTU O anları DHA mikrofonlarına anlatan otobüs sürücüsü İbrahim Türken, Yaşlı teyze araca bindi. Binerken zorlanınca yolcular yardımcı oldular. 3 dakika sonra teyze bayıldı, kalp rahatsızlığı varmış. O sırada karar aldım ve hızla hastaneye gitmek üzere yola çıktım. Acil servise götürdük. Tedavi altına alındı. Kalp rahatsızlığı olan bir insan için duracak vakit yoktu, biz de insanlık görevimizi yerine getirdik dedi.