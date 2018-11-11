(Görüntülü) Kahkahalar ‘havada' uçuştu

Sinem ERYILMAZ – Hüseyin ÇAKMAK / ADANA,(DHA) – İSTANBUL Komedi Festivali kapsamında BKM ve Pegasus ev sahipliğinde, İstanbul’dan Adana’ya uçan yolcuların kahkahaları Eser Yenenler’in yaptığı stand-up gösterisi ile gökyüzüne taşındı.





İstanbul Komedi Festivali kapsamında BKM ve Pegasus ev sahipliğinde Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen özel bir projeye imza atıldı. \'Söyleyin de Beraber Gülelim\' sloganı ile 3 yıldır kasım ayında düzenlenen festival dahilinde cuma sabahı İstanbul’dan Adana’ya uçan yolcuların kahkahaları Eser Yenenler’in yaptığı stand-up gösterisi ile gökyüzüne taşındı.





Yolcular uçak havalandıktan sonra Eser Yenenler’i elinde mikrofon ve kabin memuru kostümü ile görünce önce şaşırdılar, ardından Yenenler’in bu uçuşa özel hazırladığı stand-up gösterisi ile kahkahalara boğuldular.





“BKM bu yıl bana ‘İstanbul Komedi Festivali’nde bir gösteri yapar mısın?’ diye sordu. Ben de havada, karada yaparım dedim. Onlar havada kısmını ciddiye almışlar” diyerek şovuna başlayan Eser Yenenler’in gösterisi yol boyunca yolcuların da katılımı ile daha da keyifli hale geldi.





PEGASUS CEO’SU NANE: SEKTÖRDE PEK ÇOK YENİLİĞİN ÖNCÜLÜĞÜNÜ YAPIYORUZ





İstanbul Komedi Festivali kapsamında Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen bu sürpriz etkinlik için Pegasus CEO’su Mehmet T. Nane, “Pegasus Hava Yolları olarak sektörde pek çok yeniliğin öncülüğünü yapıyoruz. Uçakta Stand-up da bu kapsamda. BKM ile birlikte Türkiye’de bir ilke imza attığımız ve misafirlerimize farklı bir uçuş deneyimi sunduğumuz çok keyifli ve ayrıcalıklı bir proje oldu” ifadelerini kullandı.





BKM CEO’SU BEKÇE:KAHKAHALARIN ÜLKEMİZİN SEMALARINDA YÜKSELDİĞİ BİR FESTİVALİMİZ VAR





Festivalin ev sahiplerinden bir diğer isim BKM’nin CEO’su Zümrüt Arol Bekçe ise “Pegasus ile beraber hazırladığımız bu sürpriz program, Pegasus yolcuları tarafında da o kadar güzel karşılık buldu ki, \'Ne mutlu ki bize, kahkahaların ülkemizin semalarında yükseldiği bir festivalimiz var\' diyoruz” diye konuştu.





Bu sürpriz proje, aynı akşam Adana’dan İstanbul’a uçan yolcular için de bir kez daha gerçekleştirildi ve büyük beğeni topladı.