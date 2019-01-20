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(Görüntülü) Kağıthane'de zincirleme kaza

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)- KAĞITHANE'de, beton mikserinin önündeki otomobile çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi

20 Ocak 2019 20:32

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)- KAĞITHANE\'de, beton mikserinin önündeki otomobile çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Olay saat 12.30 sıralarında Okmeydanı E-80 bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 AP 1240 plakalı beton mikseri sürücüsü, seyir sırasında, önünde ilerleyen 34 BSF 078 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil kendi etrafında dönerek bariyerlere çarptı. Bu sırada arkadan gelen 34 FV 9569 plakalı otomobil de miksere çarparak altına girdi. Kazada, yaralanan olmazken, trafik yoğunluğu oluştu.

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