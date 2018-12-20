(Görüntülü) Kağıthane'de 'Çocuklarda Teknoloji Bağımlılığı' semineri düzenlendi

İSTANBUL,(DHA)- KAĞITHANE\'de hasta okulu seminerleri kapsamında \'Çocuklarda Teknoloji Bağımlılığı\' konulu seminer düzenlendi. Seminere konuşmacı olarak katılan Psikolog Aylin Çıtakbaş, çocuklarda teknoloji bağımlılığının en büyük sebebini, ailelerin çocuğuyla birlikte kaliteli zaman geçirmemesine bağladı. Gültepe Kültür Merkezi\'nde düzenlenen Çocuklarda Teknoloji Bağımlılığı Semineri\'ne anne ve çocukları yoğun ilgi gösterdi. Psikolog Aylin Çıtakbaş, çocuklarda teknoloji bağımlılığı hakkında sunum yaptı. \'ÇOCUKLA KALİTELİ ZAMAN GEÇİRİLMESİ GEREKİYOR\' Çocuk ve ergenlerde teknoloji bağımlılığı üzerine konuştuklarını söyleyen Çıtakbaş, \'Teknoloji hayatımızın bir parçası ve kaçınılmaz bir öğesi. Dolayısıyla biz burada teknolojinin zararlarını konuşurken teknolojiyi tamamen hayatımızdan çıkarmayı bahsetmiyoruz. Birtakım saat sınırlamaları getirmek ve bu sınırlamalar karşısında çocuk öfkelendiğinde bunu onunla konuşmak gerekiyor. Mutlaka tavsiye ettiğimiz durum çocukla birlikte daha fazla kaliteli zaman geçirilmesi gerekiyor\' dedi. \'HERKESE BAĞIMLI DEMİYORUZ\' Teknolojiyi kullanan herkesin teknoloji bağımlısı olmadığını söyleyen Çıtakbaş, \'Bazı psikiyatrik kriterler var. Denetimin kaybolması, dış uyaranlara tepki vermeme, birtakım depresif haller ve duygu durumunda aşırı dalgalanmalar gibi durumlarda bağımlık kriterlerini karşılanıyorsa teknoloji bağımlısı tanısı alınabilir. Tabi burada süreleri gözetmek gerekiyor. Ekran başında kalan herkese bağımlı demiyoruz? diye konuştu. \'MUTLAKA OYUN OYNAMAK GEREKİYOR\' Psikolog Aylin Çıtakbaş, \'Burada kilit şey oyun. Mutlaka çocukla oyun oynamak gerekiyor. Ergense onunla vakit geçirmek ve onun sevdiği şeyleri yapmak gerekiyor. Burada bahsettiğimiz şey kurslara gitmek. Çocuğu kapalı yere veya bir top havuzuna bırakıp başından ayrılmak değil, olabildiğince açık mekanlar tercih etmek gerekiyor. Anne ve babanın aktif rol aldığı ve çocuğunda o aktifliğe zorlandığı yani onu oraya çekebildiği oyunlar tercih edilmesini istiyoruz? açıklamalarında bulundu. Çocuğunun uzun süre televizyonun karşısında durduğunu ve bilgisayar oyunları oynadığını söyleyen Hatice Ayhan, Uyarıyoruz sürekli yani bazen yemek yemediği saatler bile oluyor. Bugün burada çok bilgilendik ve çok faydalı oldu. Artık daha çok dikkat edeceğiz. Çocuğuma bundan sonra daha çok zaman ayıracağım dedi. \'OYUNDA KONUŞARAK SOSYALLEŞİYORUZ\' Genellikle boş zamanlarımda bilgisayardan oyun oynadığını söyleyen Kadir Ayhan, Arkadaşlarımla okuldan sonra dışarı çıkmak yerine oyunda konuşarak sosyalleşiyoruz. Ailem en çok bu yüzden beni uyarıyor. Genellikle abim ve ablam bana zaman ayırıyor. Babam bana zaman ayırmıyor diye konuştu.