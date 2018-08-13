(Görüntülü) Kafkasör'de 'Dimitri' adlı boğa Türkiye şampiyonu oldu (1)

Adem GÜNGÖR ARTVİN DHA ARTVİN\'in Kafkasör Yaylası\'nda, Karadeniz ve Ege Bölgeleri\'ndeki illerden getirilen 48 boğanın katıldığı, 2\'inci Türkiye Boğa Güreşi Şampiyonası düzenlendi. Kıyasıya süren final müsabakalarda Ege\'den katılan 8 boğada arenada rakiplerine yenildi. Muğla\'dan getirilen \'Meksikalı\' adlı boğayı yenen Artvinli Fikret Beyaz\'a ait \'Dimitri\' adlı boğa Türkiye şampiyonu oldu. Artvin\'in Kafkasör Yaylası\'nda 200 yıldır yaşatılan boğa güreşleri geleneği 2 yıldır Türkiye Boğa Güreşleri Şampiyonası dönüştürüldü. Artvin Boğacılar Spor Kulübü tarafından düzenlenen ve Artvin, Rize, Muğla, Aydın, Erzurum illerinden getirilen 700 ile 850 kilogram ağırlığındaki 48 şampiyon boğanın katıldığı şampiyona bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylasında gerçekleşti. 13 kategoride 48 boğa arenada kıyasıya mücadele etti. 15\'i hakem 65 kişinin görev aldığı şampiyonayı Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Demirhan Elçin ile yaklaşık 15 bin kişi izledi. Bazı vatandaşların çadırların içinden, bazılarının da şemsiyelerinin altında güreşleri takip etti. ÖNCE ZEYBEK, SONRA HORON Boğa güreşlerinin yapıldığı arenada Ege bölgesi illerinden boğaları ile gelen vatandaşlar davul ve zurna eşliğinde zeybek oynadı. Ardından Karadenizliler aynı alanda tulum ve akordeon eşliğinde horon tepti. Tribünlerde bulunan vatandaşlarda horona eşlik etti, alkışla tempo tuttu. BOYNUZ VE DOPİNG KONTROLÜ Kafkasör Yaylasında 12 gündür güreşler için kampa giren boğa ve sahipleri sıkı bir hazırlık dönemi geçirdi. Sabah yürüyüş ve koşu ile spor yaptırılan boğalar pekmez, üzüm kurusu, arpa, yumurta, mısır gibi özel besinlerle beslendi. Boğalar arenaya çıkmadan öncede boynuz ve doping kontrolünden geçirildi. Sivri boynuzları törpülenen boğalar doping kontrolünde ise idrar testine tabi tutuldu. EGE\'DEN GELEN 8 BOĞA DA YENİLDİ Kıyasıya güreşen boğaların mücadelesi büyük heyecanla izlendi. Güreşler sırasında bazı boğalar insanların arasına dalarak tehlikeli anların yaşanmasına sebep oldu. Sahibinin elinden kaçan bir boğa ise paniğe neden oldu. Kafkasör Boğa Güreşi Türkiye Şampiyonası\'nda Muğla ve Aydın\'dan getirilen \'Küçük Ağa\', \'Deli Kadir\', \'Legolas\', \'Çılgın Çocuk\', \'Yörük Ali\', \'Meksilalı\', \'Alvin\' ve \'Ulubey\' isimli 8 boğa da kategorilerinde güreşti. 8 boğada Kafkasör arenadan yenilerek ikinci tura çıkamadı. \'ŞAMPİYON DİMİRTRİ\' Türkiye Boğa Güreşleri Şampiyonası Karadeniz ve Ege Bölgesi boğalarının kapışmasına sahne oldu. Şampiyonanın en büyük kategorisi olan Yaylaların efendisi isimli kategorisindeki güreşte Artvinli Fikret Beyaz\'a ait 700 kilogram ağırlığındaki \'Dimitri\' adlı boğa ile Muğla\'dan getirilen Necati Kor\'a ait 700 kilogram ağırlığındaki \'Meksikalı\'adlı boğa güreşti. Kıyasıya geçen güreşi kazanan \'Dimitri\' Türkiye şampiyonu oldu. Boğanın sahipleri arenada büyük sevinç yaşadı. GENÇ BOĞA SAHİBİNİN GÖZ YAŞLARI Muğla\'dan şampiyonaya katılan \'Meksikalı\' isimli boğanın bakıcısı 17 yaşındaki Barış Kor boğası yenilince göz yaşlarını tutamadı. Boğasına sarılarak ağlayan genç boğacıya teselliyi Artvinli boğacılar verdi. Boğası Türkiye şampiyonu olan Fikret Beyaz da \"Artvin\'i temsil ettiğimiz için çok mutluyum. Rakibimiz Muğla\'nın en güçlü boğası. 30 yıldır her arenaya giderim, bu bizim için bir gelenek olmuş. 30 yıldır 5 şampiyonluğum var fakat boğamın Türkiye şampiyonu olması benim için ayrı bir anlam ifade ediyor dedi. Türkiye Boğa Güreşleri Şampiyonası organize eden Boğacılar Spor Kulübü başkanı Haluk Koçer ise festivale en iyi şekilde hazırlandıklarını belirterek \"Artvin halkı bizi yalnız bırakmadılar. Bu yıl 8 Ege boğası ve 40 bölge boğaları güreşti. Güreşler kıran kırana geçti. Amacımız burada ki yeşil doğayı, yeşil Artvin\'i en iyi şekilde tanıtmak. Boğa güreşleri markası olan Kafkasör\'ü tüm Türkiye\'ye dünyaya anlatmak diye konuştu.