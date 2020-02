(Görüntülü) Kafes sporuyla Türk bayrağını dalgalandırıyorlar

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,(DHA) - KARMA Dövüş Sanatları olarak bilinen Mixed Martial Arts (MMA) sporuna dünyada ilgi her geçen gün artarken, Türkiye’de de gençler arasında hızla yükseliyor. Türkiye’de ‘kafes sporu’ olarak da bilinen ve çok geniş savunma, mücadele ve atak teknikleri içeren bir savunma sporu olan MMA müsabakalarında Türk sporcuların elde ettiği dereceler, dünyanın birçok noktasında Türk bayrağını dalgalandırıyor. Son olarak Bulgaristan’ın Şumen kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası’na katılan Türk sporcular, 6 madalya kazanarak yurda döndü. Madalya kazananlar arasında bulunan ve yıldızlar 47 kilo kategorisinde Avrupa Şampiyonu olan Yusuf Önder ile şampiyonada gençler kategorisinde 3’üncülük elde eden Celil Üstün, Türkiye’nin adını bu spor branşında duyurmaktan büyük gurur duyduklarını dile getirdi. Yalova’da bulunan her iki sporcu da Türk bayrağını kafes dövüş sporuyla dalgalandırmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. KAFES SPORUNA İLGİ GİDEREK ARTIYOR MMA Federasyonu Teknik Kurul Başkanı ve Milli Takım Antrenörü İbrahim Yıldız, kafes sporuna ilginin her geçen gün arttığını söyledi. Yalova’da da bu alanda 100 sporcunun bulunduğunu söyleyen Yıldız, “MMA branşına her geçen gün ilgi artıyor. Zaten şu an revaçta olan bir branş. Biz de Türkiye’de bu branşın öncülüğünü yapan kulüplerden bir tanesiyiz. MMA Federasyonu olarak yaklaşık 2013 yılından beri faaliyet gösteriyoruz. Dünyada, Avrupa’da ve Türkiye’de birçok organizasyonda hem federasyonumuzun desteğiyle hem de sporcularımıza verdiğimiz destekle başarılar elde ediyoruz. En son Bulgaristan’dan yapılan Avrupa Şampiyonası’na 2 sporcumuzla Yalova’dan katıldık. Türkiye genelinde de 6 sporcumuzla katılım yaptık. Hepsi çok iyi dereceler aldı. Hepsi madalya ile döndü. Yalova’dan Yusuf Önder ve Celil Üstün de dereceye girdi. Yusuf Önder yıldızlar 47 kiloda Avrupa Şampiyonu oldu, Celil Üstün de gençlerde Avrupa 3’üncüsü oldu. Bu sporda bundan sonraki hedeflerimiz tabi ki amatör olarak sporcularımızın Avrupa’da ve Dünya’da Türk bayrağını dalgalandırmak, Türkiye’yi temsil etmelerini sağlamak ve bunun için teşvik etmek. Ama asıl amacımız dünya arenalarında profesyonel arenalarda Türk sporcularını yetiştirip oralarda Türk bayrağımızı dalgalandırmak ve Türkiye’yi başarıyla temsil etmelerini sağlamak” diye konuştu. “BU SPORLA BİRLİKTE DERSLERDEKİ BAŞARIM ARTTI” Yurda Avrupa Şampiyonu olarak dönen ve daha önce de 2 Türkiye ve 1 Dünya Şampiyonluğu bulunan 13 yaşındaki Saffet Çam Ortaokulu öğrencisi Yusuf Önder, yaptığı spor ile birlikte derslerdeki başarısının da arttığını söyledi. En büyük destekçisinin ailesi olduğunu söyleyen Önder, Avrupa Şampiyonası’nda Bulgar, Rus ve Ukraynalı rakiplerini yendiğini dile getirdi. Önder, “Hiç yenilmedim ama heyecanlıydım. İlk defa yurt dışına çıkmıştım. Bundan önce de Dünya birinciliğim vardı. Bu spora annemin teşviki ile başladım. İlk başlarda bir şey olur diye korktum ama sonra korkumu yendim. Bundan sonraki hedefim elde ettiğim birinciliği kaptırmamak. Bu sporla birlikte derslerdeki başarım da arttı. Hayalim pilot olmak” dedi. 2010 YILINDAN BU YANA TÜRKİYE ŞAMPİYONU Avrupa Şampiyonası’nda gençler kategorisinde üçüncü olan 17 yaşındaki lise öğrencisi Celil Üstün ise Türkiye Şampiyonluğu’nu korumak istediğini söyledi. Üstün, “Bugüne kadar 2010 yılından beri Türkiye Şampiyonaları’nda birinciyim ve birinciliğimi koruyorum. Dünya’da yapılan tüm organizasyonlarda da Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum. 18 yaşından sonra da yurt dışında yapılan profesyonel alanlarda dövüşmek istiyorum” ifadelerini kullandı. KAFES DÖVÜŞÜ YAPAN SPORCULARA AİLELERİNDEN TAM DESTEK Avrupa Şampiyonu Yusuf Önder’in babası Murat Önder de çocuklarına tam destek verdiklerini söyledi. Velilere çocuklarını spora teşvik etmeleri yönünde çağrıda bulunan Önder, “Bu olaya spor olarak bakarlarsa kesinlikle korkmazlar ama dövüş olarak bakarlarsa sporu geride bırakırlar. Sonuçta bu bir spor. Her sporun sertliği var. Bir futbolcu sahaya çıkıyor, milyonlar kazanıyor ama bir tekme yiyor ve hayatı bitiyor. Olaya öyle bakarsak futbolcu da olmasın insanlar. Bu bir spor. Türk bayrağını dalgalandırması bizleri gururlandırdı. Biz çocuğumuzun sonuna kadar arkasındayız” açıklamasını yaptı.