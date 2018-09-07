(Görüntülü) Kafede tartıştığı kadını öldürdükten sonra intihar etti

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - ANKARA\'da Nusret Uysal (68), kafede otururken, tartıştığı Jale Çağlar\'ı (58) tabancayla öldürdükten sonra aynı silahı kendi başına dayayıp, ateşleyerek yaşamına son verdi.



Olay, akşam saatlerinde, Çankaya ilçesine bağlı Korkutreis Mahallesi\'nde meydana geldi. Nusret Uysal, Sezenler Sokak\'taki kafede oturduğu Jale Çağlar ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Uysal, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, Çağlar\'a 3 el ateş etti. Jale Çağlar, olay yerinde hayatını kaybederken, Nusret Uysal da aynı silahı kendi başına dayayıp, ateşleyerek yaşamına son verdi.



Bu sırada kafede bulunanlar ise korkuyla dışarı koştu.



İhbarla gelen polis ekipleri, sokak çevresinde geniş güvenlik önlemi alıp, kafede incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.