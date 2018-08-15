(Görüntülü) Kadroya geçen işçiler sahte dolar yaktı, eylem yaptı

Gülhan DEMİRCİ MERSİN,(DHA)MERSİN\'de karayollarında kadroya geçen bir grup temizlik işçisi, ABD\'nin Türkiye\'ye yönelik ekonomik yaptırımlarına karşın sahte dolar ve iskambil papazı yakarak tepki gösterdi. Merkez Toroslar ilçesi Lütfi Oğuzca Parkı\'nda iş çıkışı toplanan işçiler, \'Dolar boz, oyunu boz\' , \'Başka Türkiye yok, biz kazanacağız\', \'Papazı sünnet edeceğiz\', \'Oyununuzu gördük, meydan okuyoruz\', \'Bu ekonomi darbe girişimini de başaramayacaksınız\' yazılı dövizler taşıdı. Grup, \'Kahrolsun Amerika\', \'Yansın Dolar, yansın Amerika\', \'Dolar ve dövize hayır\', \'Vatan sana canım feda\', \'Yaşasın Türkiye\' sloganı attı. Çevre esnafı ve vatandaşların da destek verdiği protestoda işçiler daha sonra 100\'erlik banknotluklardan oluşan sahte 10 bin dolar ile FETÖ\'den yargılanan Rahip Andrew Brunson\'a gönderme yapılarak iskambil kâğıdındaki papaz resimlerini çakmakla yaktı. Bazı işçiler de dolar yırttı. İşçilerden Adil Muhtaroğlu, daha önce defalarca ABD\'nin hadsiz ve emperyalist tutumuna karşı meydanlara çıkarak tepki gösterdiklerini belirterek, Kendisini dünyanın sözde süper gücü olarak gören ABD\'nin ne kadar çaresiz olduğunu ve şaşkınlıktan sağa sola saldırdığını görmekteyiz. ABD\'nin bizlere daha önceki süreçlerde ne yapmak istediğini unutmadık, unutmayacağız. Süreci biz işçiler olarak çok yakından takip ediyoruz. Hiç şüphesiz ki bu durumdan en çok sabit geliri olan işçi ve emekçiler etkilenmiştir. Maaşlarımızda yüzde 50 dolaylarında erime meydana gelmiştir. Ancak sebebi ve sonucu ne olursa olsun her zaman devletimizin arkasındayız. Bizim cebimizde hiç dolarımız olmadığından bu fotokopi sahte dolarları yakarak tepki gösteriyoruz dedi. Türkiye\'nin ABD\'ye karşı verdiği mücadelede haklı olduğunu ifade eden Vahap İlik ise, ABD\'nin ülkemizin bağımsızlığına, parasına ve yarınlarımıza yönelik çirkin saldırılarına tepki olarak dolar yaktık. Türkiye büyük bir ekonomik savaş vermektedir. Aç kalırız, susuz kalırız lakin devletsiz kalamayız. Bu savaşı biz kazanacağız diye konuştu.