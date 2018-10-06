(Görüntülü) Kadınların yük taşımasının yasak olduğu köyde, işçi çalıştırılıyor

Aleyna KESKİN/OF (Trabzon), (DHA)- TRABZON\'un Of ilçesi Uluağaç köyünde 15 yıl önce muhtarlık tarafından alınan kararla kadınların yük taşıması yasaklandı. Yük taşıyan kadınların bel ağrısı şikayetleri nedeniyle alınan kararla birlikte köyde bir dönem yükleri taşıyan erkekler bu durumdan şikayete başlayınca \'işçi\' formülü bulundu. Köyde son yıllarda bağ, bahçe ve çay işlerinde yük taşımacılığı için yevmiye usulü ile erkek işçiler çalıştırılıyor.



Karadeniz\'de bağ ve bahçe işlerinde erkeklere göre daha fazla çalışan kadınlarla ilgili Trabzon\'un Of ilçesi Uluağaç köyünde karar alındı. Muhtarlık tarafından 15 yıl önce alınan kararla kadınların yük taşıması yasaklandı. Kararda, \"Küreselleşen dünyada kadın bir araç olarak kullanılamayacağı gibi, kadınlarımızın yük taşımamaları ve kötü muamele görmemeleri, eşleriyle eşit haklara sahip olduklarının bilinmesi, kadın ve insan hakları beyannamesi gereği kötü muameleye izin verilmeyeceği, vuku bulması halinde cezai işlem yapılacağı ihtiyar heyeti tarafından karar altına alınmıştır\" ifadelerine yer verildi. Kararın alınmasında yük taşıyan kadınların bel ağrısı şikayetleri etkili oldu. Kararla birlikte kadınlar özellikle çay tarımında yük taşımayı bıraktı, işler erkeklere kaldı. Kararın uygulandığı köyde bir dönem yükleri taşıyan erkekler bu durumdan şikayete başlayınca \'işçi\' formülü bulundu. Köyde son yıllarda bağ, bahçe ve çay işlerinde yük taşımacılığı için yevmiye usulü ile Gürcü erkek işçiler çalıştırılıyor. Köyün kadınlarının kimileri sadece ev işlerini yapıyor kimileri de ilçede kamu kurumlarında İşkur aracılığı geçici işlerde çalışıyor.



\'KÖY HALKI KARARI DESTEKLİYOR\'



Uluağaç köyünde oturan Hüseyin Tarakçı, ihtiyar heyetinin aldığı kararın halen uygulandığını belirterek, \"Erkekler ise çayları yabancı işçilere toplatıyor, onlara taşıtıyor. Karar kadınların yükünü hafifletti. Karadeniz kadınları çok çile çekiyor. Köy halkı alınan kararı sonuna kadar destekliyor\" dedi.



Kadınların sadece ev işi yaptığını söyleyen Yusuf Demircan da \"Çay bahçelerimizde kadınlara fazla bir iş yok. Karar sonucu çaylarımızı yabancı işçilere toplatmaya başladık. İşçiler çay toplama ve bahçe işlerini hallediyor. Hanımlarımıza burada sadece ev işi kalıyor. Yemek yapıyorlar. Başka bir şey yapmıyorlar\" diye konuştu.



\'HANIMLARIN KIYMETİNİ BİLELİM\'



Sabit Koçoğlu ise \"Emekliyim, hâlâ çalışıyorum. Kadınlarımız işten bıktılar. Onları artık çalıştırmıyoruz. Kendi işimize bakıyoruz. Allah\'a şükür ki kendi işimizi görebiliyoruz. Kadınları çalıştırmasınlar artık. Erkekler kendileri çalışsınlar. Hanımları artık yormasınlar. En son ölürken bile insan hanımının eline kalıyor. Kolun kırılsa hasta olsan sana hanım bakıyor. Hanımların kıymetini bilelim. Allah hanımlarımıza güç kuvvet versin. Allah bizlere de güç kuvvet versin ki onlara iş bırakmayalım\" ifadelerini kullandı.

