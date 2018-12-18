(Görüntülü) Kadınlardan çocuklara kaban ve bot

Ahmet DAĞLI SANDIKLI(Afyonkarahisar), (DHA) AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde Gönüllü Hanımlar Derneği tarafından köy okullarındaki çocuklara kaban ve bot hediye edildi. Sandıklı Gönüllü Hanımlar Derneği üyeleri Dernek Başkanı Fulya Bolcal önderliğinde Çocuklar Üşümesin Projesi başlattı. Proje kapsamında dernek faaliyetleri ve bağışlardan topladıkları paralar ile 60 çocuk için kaban ve bot alan dernek üyeleri daha sonra Kaymakamlığın verdiği araçla Dodurga, Kozvan, Hırka, Koçhisar, Sorkun, Ballık, Menteş, Bekteş ve Çiğiltepe köylerine giderek kaban ve botları ihtiyaç sahibi çocuklara verilmek üzere köy okullarının müdürlerine telsim etti. Fulya Bolcal, Yaptığımız faaliyetlerden ve gelen bağışlardan köy okullarındaki çocuklara üşümesinler diye yardım etmeye gidiyoruz. Kışın soğuk günlerinde üşümesinler diye bot, kaban ve mont aldık onlar için. Bunları dağıtmaya gidiyoruz şimdi. Aslında biz bir hayır derneği değiliz. 44 kadınla pek çok etkinlik yapıyoruz. Kültürel faaliyetler, folklor, tiyatrolarımız gibi pek çok kültürel faaliyet yapıyoruz ama bunun yanı sıra böyle elimize bağış geçtikçe çocuklarımızı sevindirmek istiyoruz bu kış günlerinde. Hedefimiz kadın. Kadının sosyal ortamdaki gücüne güç katmak ama kadın deyince aynı zamanda akla çocuk da geliyor. Amacımız çocuklarımıza bir nebze olsun yardımcı olmak. Şimdi yaklaşık 60 çocuğa kaban ve bot aldık. Bundan önceki kampanyamızda yine 60 çocuğa ayakkabı almıştık. \'Desteğimle bir adım\' kampanyası yapmıştık. Bunları da kendi elimizle götürüp okul müdürlerine ihtiyaç sahibi çocuklara verilmek üzere teslim ettik dedi.