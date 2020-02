(Görüntülü) Kadınlar şiddete karşı 'Yapabilirsin' dedi

İSTANBUL, (DHA)- GAZETECİ-yazar Tuluhan Tekelioğlu’nun, dokuz kadının ilham veren, umut ve cesaret öykülerini anlattığı \'Yapabilirsin\' adlı belgeselinin ilk halk gösterimi gerçekleştirildi. Caddebostan Kültür Merkezi’nde Medicana Kadıköy Hastanesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, kadınlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Tuluhan Tekelioğlu, gösterim sonrası filme ulaşamayanlar için yazdığı ve belgeselle aynı adı taşıyan \'Yapabilirsin\' adlı kitabını da okuyucuları için imzaladı. Medicana Sağlık Grubu Kurumsal İletişim Direktörü Kurtuluş Okutan, etkinlik öncesi yaptığı konuşmada, “Değerli gazeteci yazar Tuluhan Tekelioğlu’nun hazırladığı; kendi hayatının iplerini eline almış; cesur, güçlü ve üretken kadınların hikâyelerini konu alan \'Yapabilirsin\' belgeselini Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Haftası’nda sizlerle buluşturmak, bu gösterimi çok daha anlamlı kılıyor. Medicana Sağlık Grubu olarak, bu özel gösterime ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyuyoruz” dedi. 25 KASIM\'DA TÜM KADINLARI BEKLİYORUZ \'Yapabilirsin\'i kadınlara cesaret vermek için çektiğini ifade eden Tuluhan Tekelioğlu, \"Amacım içimizdeki ne yazık ki öldürülmeye çalışılan cesareti ortaya çıkarmak. Çünkü her yıl ciddi sayıda insanımızı kaybediyoruz. Bu sene öldürülen kadın sayısı 409. Biz cesuruz, biz güçlüyüz. Değişim kendimizden başlar. Değişimi kendimizden başlatmak için cesaret fitilini \'Yapabilirsin\' adlı belgeselimiz ve kitabımızla ateşledik. Bu film umarım daha çok yerde ve insanla temas kurar. Buradaki katılım için de çok mutluyuz. 25 Kasım\'da herkesi kadın yürüyüşüne bekliyoruz\" diye konuştu. \"ERKEK-KIZ AYRIMI YAPMADAN ÇOCUK YETİŞTİRİN\" Kadınların öncelikle kendilerinin farkına varması gerektiğinin altını çizen Tekelioğlu, \"Kadınlar kendi bireyselliklerinin, kendi haklarının ve güçlerinin farkına varmalılar. Bu evden ve eğitimle başlar. Şiddetin bu kadar yüksek olduğu bu ülkede, kadınların çocuklarını yetiştirirken de kız-erkek ayrımı yapmadan eşit yetiştirmeleri gerekiyor. Bu da kendimize yaptığımız bir özeleştiri olsun\" ifadelerini kullandı. \"FİLM, KADINLARDAN ESİRGENEN HER ŞEYİ YAPABİLECEĞİNİN BELGESİ\" Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu kurucularından Dr. Gülsüm Kav ise şunları söyledi: \"Bu belgesel bütün kadınların neler yapabileceğini gösteriyor. Filmde başarıları izlediğimizde olağanüstü mutluluğu yaşarken bir yandan da kendime, \'Normal olan bir şeyin bize bu kadar mutluluk vermesi bile, bizden ne kadar çok şeyin esirgendiğini gösteriyor\' dedim. Ama kadınlar kararlı bir şekilde cesaretle ve birbirlerinden kuvvet alarak adım attıklarında başarabiliyorlar. Dolayısıyla filmimiz \'kadın yapamaz\' denilen, kadınlardan esirgenen her şeyi yapabileceğinin çok iyi bir belgesi. Bütün kadınlara moral veren çok iyi bir çalışma oldu. Tuluhan Tekelioğlu\'nun eline sağlık.\" Uluslararası Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali’nde ödül kazanan \'Yapabilirsin\' belgeseli, \'kadın varsa imkansız yoktur\' diyerek iyimserliğin cesaretle buluştuğunda kadınların neler başarabileceğine vurgu yapıyor.