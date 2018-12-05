(Görüntülü) Kadınlar seçim listelerinde daha fazla yer alsın

İSTANBUL, (DHA) - KADINLARA tanınan seçme ve seçilme hakkının 84\'üncü yıl dönümünde konuşan İstanbul Kent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Elif Çağla Kaynak, partilerin seçim listelerinde kadın adayların oranının erkek adaylarla eş tutulması gerektiğini söyledi.





Gazi Mustafa Kemal Atatürk 5 Aralık 1934\'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıdı. Böylece Anayasa ve Seçim Kanunu’nda yapılan yasa değişikliği ile kadınların ilk kez oy kullanmasının ve aday olabilmesinin önü açıldı.





Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Elif Çağla Kaynak, geçmişten günümüze kadınların hakları için verdikleri mücadeleyi anlatarak önümüzdeki yerel seçimlerde siyasi partilere eşit temsil oranları için önemli uyarılarda bulundu.





\"BUGÜNKÜ TABLO KRİTİK\"





\"Kadınlara hak verilmedi, onlar verdikleri uzun tarihsel mücadeleyle bunu elde etti\" diyen Dr. Kaynak, kadın hareketinin Osmanlının son döneminde başladığını belirtti. Dr. Kaynak, \"Aslında 1934 yılında kadınların elde ettiği seçme ve seçilme hakkının arkasında oldukça uzun bir tarihsel mücadele var. Bugünkü tablo ise aradan çok uzun zaman geçmesine rağmen belirli noktalarda ilerleme olsa da verilere bakıldığında kritik\" diye konuştu.





MECLİSTE KADIN TEMSİL ORANI YÜZDE 17





Şu anda mecliste sadece 104 kadın milletvekili olduğunu söyleyen Dr. Kaynak, \"Temsil oranı yüzde 17 ile sınırlı kaldı. Bu durum siyasal temsil oranlarında, nüfusun yüzde 50\'sini oluşturduğunu düşünülen kadınların katılımının çok daha önemli ve titizlikle ele alınması gerektiğini gündeme getiriyor. Bu noktada partilerin kota gibi uygulamalara yer vermesi lazım. Bunu hayata geçiren partiler var ama uygulamanın yaygınlaşması meclisteki kadın temsil oranını artıracaktır\" ifadelerini kullandı.





\"YEREL YÖNETİMLERDE KADIN SAYISI ARTIRILMALI\"





Yerel yönetimlerde kadın sayısının artırılması gerektiğine dikkat çeken Dr. Kaynak, \"Yerel yönetimler aslında halkın birebir temasta olduğu, belki de siyasetin gündelik yaşama en fazla etki ettiği, sıradan insanların en fazla temas kurduğu makamlar olduğu için önemli. Bu noktada kadın temsilleri de önemli.Kadın sayısının artırılması yönünde bir çabanın gerekli olduğuna dikkat çekmekte fayda var. Çünkü yine yereldeki temsil mekanizmalarında bu muhtarlıklardan tutun da kent meclisi üyeliğine kadar pek çok noktada kadın temsilinin yeteri kadar olmadığını biliyoruz\" dedi.





\"YÖNETİCİLİK POZİSYONUNDA KADINLARIN ÖNÜ AÇILMALI\"





Partiler seçim listelerinde kadın adayların oranının erkek adaylarla eş tutulması gerektiğini vurgulayan Dr. Kaynak, \"Seçim listelerinde özellikle ilk sıralarda erkek adaylara yer verip kadınları seçilemeyecek sıraya kaydırmak yerine yine eşit temsil olarak 1 ve 2\'nci sıradan aday göstermeleri en azından temsil oranında artışa neden olacaktır. Kadınlar siyasete katılım sağlamak için uzunca bir süre mücadele etti. Türkiye\'de kadınlar hakları için mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadı. Kadınlar pek çok alanda başarılıdır. Yöneticilik konusunda da önlerinin açılması gerekiyor. İstanbul Kent Üniversitesi kadın yöneticilerin ağırlıklı olarak çalıştığı bir üniversite. Mütevelli Heyeti Başkanı N. Berna Yılmaz ve Rektör Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak’ın destekleriyle üniversitemizde kız öğrencilere ve engellilere pozitif ayrımcılık yapılıyor. Bu çok önemli çünkü toplumda, iş hayatında kadınların daha fazla var olması gerekiyor.\" diye konuştu.