(Görüntülü) Kadının süs havuzuna batırdığı bebeği kurtardı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da Hatun P.\'nin (37), parkta, süs havuzuna batırıp çıkardığı 3 aylık bebek, çevredeki bir kişi tarafından kurtarıldı. Bebeğin durumunun iyi olduğu belirtilirken, gözaltına alınan Hatun P.\'nin sağlık kontrolünde bipolar bozukluğu tespit edildi. Olay, bu sabah kent merkezindeki Demokrasi Parkı\'nda meydana geldi. Kucağında kimliği belirsiz erkek bebekle parka gelen Hatun P., bankta oturup çevreyi izledi. Hatun P., bir süre sonra süs havuzuna girip 3 aylık olduğu tahmin edilen bebeği suya batırıp çıkarmaya başladı. Park görevlisi Eşref Atalay ve vatandaşlar, kadına müdahale edip, kucağındaki bebeği aldı. Çağırılan polis ekipleri, Hatun P.\'yi gözaltına aldı. Erkek bebek, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülürken, hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Hatun P.\'nin bipolar bozukluk hastası olduğu belirlendi. Acil serviste muayene edilen ve kimliği araştırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Bebeği boğulmaktan kurtardığını söyleyen park görevlisi Eşref Atalay, olayı şöyle anlattı: \"Sabah mesai saatlerinde buraya havuzu temizliği için geldim. İşim bittiğinde biraz dinlenmek istedim. Otururken bir kadın geldi. Bir süre sonra suya atladı ve elindeki bebeği suyun içine batırdı. Batırır batırmaz ben hemen yetiştim bebeği elinden aldım. Baktım aklı dengesi yerinde değil. Bana diyor ki \'Bu bebek kimin?\' Ben de \'Ver abla ver, benim\' dedim. İkna ederek elinden aldım. Ben elime aldığımda çocuğun durumu iyiydi.\" Görgü tanıklarından Mustafa Adalı ise kadının psikolojisinin bozuk olduğunu ifade ederek, \"Kadın çiçeklerin ortasından gitti. Oturdu, havuza baktı. Havuza doğru gidip atladı\" diye konuştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik de gelişmeleri takip ettiklerini kaydederek, \'\'Yaşanılan elim olay öğrenilir öğrenilmez, Korunmaya Muhtaç Çocuk Yasaları kapsamında gerekli iş ve işlemler ivedilikle başlatılmış olup, bütün gelişmeler kurumumuzca yakından takip edilmektedir. Bakanlık olarak olaya müdahiliz ve gerekli hukuki takip yapılmaktadır\" şeklinde konuştu.