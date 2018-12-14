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Dünya

(Görüntülü) Kadın sürücünün öfkesi dinmedi: Önce sopayla vurdu, sonra arabayla çarptı

Meksika (DHA) - Yol kavgasında deliye dönen kadın sürücü, diğer kadın sürücünün arabasına beysbol sopası ile saldırdı

14 Aralık 2018 19:48

Meksika (DHA) - Yol kavgasında deliye dönen kadın sürücü, diğer kadın sürücünün arabasına beysbol sopası ile saldırdı. Aracına saldırı sonrası neye uğradığını şaşıran diğer kadın sürücü ise araçtan inerek yol kenarında olanları izlemeye başladı. Arabaya zarar veren sürücünün öfkesi bir türlü dinmeyince tekrar arabasına bindi ve direksiyonu az önce zarar verdiği araca çevirdi. Defalarca araca çarpan kadın ardından hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Tüm bunlar olurken diğer sürücü ise arabasından inip, şaşkınlıkla olan biteni telefonuna kaydediyordu.


 

Yaşana o anlar ise bir vatandaş tarafından kaydedildi.

 

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