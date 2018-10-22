(Görüntülü) Kadın hentbol takımını taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı

Selçuk BAŞAR/İYİDERE (Rize), (DHA) - RİZE\'nin İyidere ilçesinde, Muğla\'daki maçtan dönen Pazarspor Kadın Hentbol Takımı oyuncularının taşındığı minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada sürücü ile 14 hentbolcu yaralandı. Bazı sporcuların bacakları ile vücutlarında kırıklar olduğu belirtildi. Kaza, saat 03.00 sıralarında, Karadeniz Sahil Yolu İyidere Tüneli çıkışında meydana geldi. Pazarspor Kadın Hentbol Takımı, THF Kadınlar Süper Lig\'in 6\'ncı haftasında, Yalıkavak Hentbol Takımı ile dün Muğla\'nın Bodrum ilçesinde yapılan maç sonrası akşam saatlerinde dönüş yoluna geçti. Uçakla Trabzon Havalimanı\'na gelen kafile, buradan Rize\'nin Pazar ilçesine gitmek üzere minibüse bindi. Pazarspor Kadın Hentbol Takımı\'nı taşıyan Berkant B. (21) yönetimindeki 53 HL 144 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada sürücü Berkant B. ile 14 hentbolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Rize Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan bazı sporcuların bacakları ile vücutlarında kırıklar oluştuğu belirtildi. DEPLASMANDAN GALİBİYETLE DÖNÜYORLARDI THF Kadınlar Süper Lig\'in 6\'ncı haftasında; Pazarspor Kadın Hentbol Takımı, dün saat 14.00\'te, Muğla\'nın Bodrum ilçesinde Yalıkavak Kadın Hentbol Takımı ile karşılaştı. Pazarspor, maçın son saniyesinde atılan golle Yalıkavak\'ı 26-27 yenmişti.