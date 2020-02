(Görüntülü) Kadın cinayeti davasında tanıklar dinlendi

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) BAHÇELİEVLER\'de Kurban Bayramı\'nın ikinci günü tartıştığı 32 yaşındaki eşi Alime Demirdağ\'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Kenan Demirdağ\'ın yargılandığı davada tanıklar dinlendi. Alime Demirbağ\'ın teyzesi Cennet Karakoyun, çift arasında 4-5 yıl önce geçimsizlik başladığını belirterek, \"Alime kocası için \'Bana her gün işkence yapıyor, sürekli bana sen kiminle yattın, kiminle görüşüyorsun\' diyor. Beni öldürmeye kalkıştı, fare zehri içirdi. İçmiş gibi yaptım yutmadım. Öldürmek için Belgrad Ormanı\'na bile götürdü, elinden kaçtım\' dedi\" diye konuştu. ALİME \"ARAMA BENİ BİR DAHA ARAMA\" DİYORDU Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Kenan Demirdağ ve taraf avukatları hazır bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili Büşra Öztürk de duruşmaya katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Tuba Karakuş, \"Alime ile aynı köydeniz. Öldürme olayını görmedim. Ancak ölenle olay günü tesadüfen aynı otobüsle Balıkesir\'den İstanbul\'a döndük. Alime otobüste sürekli telefonla görüşüyordu. Telefondaki kişilere \'Meşgulsem arama, arama beni bir daha arama\' diyordu. Telefonda öleni arayanın sanık olduğunu öğrendim. Otobüsten indiğimizde sanık otogardaydı. Sanık, Alime\'yi aldı, tartışarak gidiyorlardı. Aynı metroya bindik. Metrodan inip yukarı çıkıyordum. Kenan arkamdan gelip \'O telefonu cebine sok yoksa sen de zararlı çıkarsın\' dedi. Ben evime gittim\" ifadelerini kullandı. \"BENİ ÖLDÜRMEYE KALKIŞTI, FARE ZEHRİ İÇİRDİ\" Duruşmada Alime Demirdağ\'ın teyzesi Cennet Karakoyun da \"tanık\" sıfatıyla dinlendi. Cennet Karakoyun, \"Çiftin 4-5 sene önce geçimsizlikleri başladı. Alime işe gitti, çocuğunu bize bıraktı. Bir ara Alime sığınma evinde kaldı, Alime\'nin yanına gittim. Alime kocası için \'Bana her gün işkence yapıyor, sürekli bana sen kiminle yattın, kiminle görüşüyorsun\' diyor. Beni öldürmeye kalkıştı, fare zehri içirdi, içmiş gibi yaptım yutmadım. Öldürmek için Belgrad Ormanı\'na bile götürdü, elinden kaçtım\' dedi. Alime sığınma evinden çıktığında \'Her gün ölmektense bir ölmek daha iyidir\' dedi. Eşi ona \'Önce sana evlat acısı yaşatacağım sonra da seni öldüreceğim\' demiş. \'Kızım için sığınma evinden çıktım tekrar onun için gireceğim\' diyordu\" diye konuştu. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, savcının esas hakkındaki mütalaasını hazırlamasına hükmederek duruşmayı erteledi. İDDİANAME Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianameye göre olay şöyle oldu: Temizlik işçisi olarak çalışan Alime Demirdağ (32) ile Kenan Demirdağ (34) arasında 29 Temmuz 2017 tarihinde tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kenan Demirdağ kesici alet ile yaralandı. Bu olay nedeniyle Alime Demirdağ ve Kenan Demirdağ çocuklarını memleketleri Balıkesir\'e gönderdi. Ardından da Alime Demirdağ da ailesi yanına Balıkesir\'e gitti. İstanbul\'da tek kalan Kenan Demirdağ, Kurban Bayramı\'nın ikinci günü olan 2 Eylül\'de Alime Demirdağ\'ı otogara giderek karşıladı. Bahçelievler\'de oturdukları eve dönen çift arasında aile içi meselelerden dolayı yine tartışma çıktı. Tartışma sonucunda Kenan Demirdağ, ekmek bıçağıyla Alime Demirdağ\'ın hayati nitelikteki boyun-bel arasında kalan bölgede birden fazla olacak şekilde yaraladı. Şüpheli Kenan Demirdağ, eşi Alime\'yi o şekilde bıraktı ve Bakırköy Adalet Sarayı\'na giderek teslim oldu. Olay yerine giden sağlık ekipleri Alime Demirdağ\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Soruşturma sonunda Kenan Demirdağ hakkında \"Eşi kasten öldürmek\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.