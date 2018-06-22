(Görüntülü) Kadın bisikletçiler için pedal çevirdiler

Deniz BAŞLI/ARDAHAN (DHA)- MUĞLA Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği\'nin bisiklet kullanımına dikkat çekmek amacıyla \"El ele, elden ele 81 ile\" sloganı ile başlattığı ‘Türk kadınının zaferi’ bisiklet turu projesi kapsamında bisikletçiler, Ardahan’a ulaştı. Muğla\'dan 19 Mayıs\'ta başlayan ve 30 Ağustos\'a kadar her ilin kadın bisikletçilerinin komşu ile kadar pedal çevirip bayrağı oradaki temsilciye devrettiği turda, Artvin-Ardahan arasında bayrak teslimi yapıldı. Ardahan-Artvin il sınırında Gülcan Turan’a bayrağı teslim eden Tuğçe Güner Yılmaz, şimdiye kadar yaklaşık 600 kilometre yolu bisikletle geldiklerini belirterek, \"Şunu gördük ki gittiğimiz her ilde bir kapımız var. Herkes kapısını bize açıyor. Amacımız trafikte özellikle kadın bisikletçilere dikkat çekmek. Bizi artık trafikte fark etsinler. Son zamanlarda 12 bisikletçi arkadaşımız öldü. Bu bizi gerçekten çok üzdü. 19 Mayıs\'ta başladık, dönüşte de Muğla\'da 30 Ağustos Zafer bayramını kutlayacağız\" diye konuştu. Ardahan\'da gördükleri sıcak ilgi karşısında duygulandıklarını ifade eden Gülcan Turan ise \"Amacımız, gelecek nesillere Atatürk\'ü ve milli bayramları unutturmamak. Bugün Ardahan\'da çok sıcak bir ilgi gördük. Bizi gerçekten çok sıcak karşıladılar. Özellikle bu karşılamada emeği olan Ardahan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bilent Akar bey ile Ardahan Dağcılık İl Temsilcisi Nesrin Arslangörür\'e çok teşekkür ederiz\" dedi.