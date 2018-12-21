(Görüntülü) Kadıköy'de önüne çıkanı bıçaklayan saldırgan hakim karşısında

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA - KADIKÖY\'de sokakta rastgele 11 kişiyi bıçaklayan Ali Kardaş\'ın yargılanmasına başlandı. Ali Kardaş, mahkeme başkanının, \"Seni akıl hastanesine gönderelim mi\" şeklindeki sorusunu, \"Benim akıl hastalığım yok ama pişmanlığım var\" sözleri ile yanıtladı. Mahkeme, sanığın akıl sağlığının tespiti için resmi bir sağlık kuruluşuna sevkine karar verdi. Kadıköy Kozyatağı\'nda 22 Ekim 2018 tarihinde sokakta rastgele karşılaştığı 11 kişiyi bıçaklayan cezaevi firarisi Ali Kardaş\'ın yargılanmasına başlandı. İstanbul Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu yargılanan sanık Ali Kardaş ve Avukatı Ömer Çiftçi ile yaralanan 8 kişi katıldı. 11 KİŞİYİ BIÇAKLADIĞINI HATIRLAMADI Savunmasına pişman olduğunu söyleyerek başlayan Ali Kardaş, \"Bolvadin cezaevinden firar etmiştim. Kozyatağı Çamlık Park\'ta bira içiyordum. Bir arkadaşımın kardeşleri geldi. Bana sarılı sigara verdiler. Sigaranın içinde uyuşturucu olduğunu biliyordum ama ne olduğunu bilmiyorum. Ondan sonrasını hatırlamıyorum\" dedi. Olayın başladığı yer olan kasap dükkanının sahipleri olan Mehmet Yeten ve Ahmet Yeten\'i tanıdığını, onlarla herhangi bir düşmanlığı olmadığını söyleyen Ali Kardaş, \"Onların yanında kısa bir süre çalıştım. Bıçaklama olaylarını da hatırlamıyorum\" dedi. SANIK: AKIL HASTALIĞIM YOK AMA PİŞMANLIĞI VAR Sanığın ifadesinin bitmesi üzerine Mahkeme Başkanı Mahmut Çelebi sanığa, \"Seni akıl hastanesine gönderelim mi\" diye sordu. Sanık Kardaş Başkan Çelebi\'nin bu sorusunu, \"Benim akıl hastalığım yok ama pişmanlığım var\" sözleri ile yanıtladı. Sanık Ali Kardaş, olayda kullandığı bıçağı daha önce çalıştığı tantuniciden aldığını söyledi. RASTGELE BIÇAKLADIĞI MÜŞTEKİLER DİNLENDİ Sanık Ali Kardaş\'ı çocukluğundan beri tanıdığını söyleyen kasap dükkanının sahibi Ahmet Yeten, \"Amcasının oğlunun numarasını bilip bilmediğimi sordu. Bilmediğimi söyledim. Israr edince telefonu uzattım ona, \'biliyorsan sen ara\' dedim. Telefonu tam uzattığım sırada karın bölgeme vurdu. İçeride bulunan müşterimiz Tuğba Ablak\'ı bıçakla vurdu. Dışarıya çıktı. Abim, Tuğba\'yı hastaneye götürmek için dışarı çıktı. Abimi ve yanında bulunan komşumuzu da bıçakladı. Uyuşturucu kullandığını bilmiyorum ancak alkol aldığını biliyorum, şikayetçiyim\" dedi. Tuğba Ablak da sanığın aniden boğazına bıçakla vurduğunu belirterek ondan şikayetçi olduğunu söyledi. Murat Yıldız da, motosikletli kurye olduğunu belirterek, \"Motosiklet ile kaldırımda hareket halindeydim. Sanık karşıdan geldiğinde yol vermek için durdum. Tam yanımdan geçerken hiçbir şey söylemeden bıçağı iki kez boğazıma sapladı. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum\" dedi. Dinlenen diğer müştekiler de sanıktan şikayetçi olduklarını söylediler. Sanığın Avukatı Ömer Çiftçi, \"Sanığın davranışları normal değildir. Bir akıl zafiyetinin olması gerekir. Bu nedenle Adli Tıp Kurumu\'na sevkinin sağlanarak rapor alınmasını istiyoruz\" dedi. MAHKEME AKIL SAĞLIĞININ TESPİTİ İÇİN RESMİ SAĞLIK KURULUŞUNA SEVKİNE KARAR VERDİ Mahkeme sanığın akıl hastası olup olmadığının tespiti için resmi bir sağlık kuruluşuna sevkine, sanığın üç hafta süre ile gözlem altında tutulmasına karar vererek duruşmayı erteledi. İDDİANAMEDEN Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 22 Ekim 2018 tarihinde şüpheli Ali K.\'nın Kadıköy 19.30 sıralarında bir kasaba gittiği, kasabın sahibi Ahmet Yeten, ortağı ve müşterisini bıçakladığı, ardından sokakta rast gele gördüğü insanları bıçakladığı anlatılıyor. Şüphelinin 5\'i ağır olmak üzere toplam 11 kişiyi bıçakladığı belirtilen iddianamede, şüpheli için 11 kez, \"Kasten öldürmeye teşebbüs\" suçundan 9\'ar yıldan 15 er yıla kadar hapis cezası isteniyor. Şüpheli için toplamda 99 yıldan 165 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.