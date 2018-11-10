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(Görüntülü) Kadıköy'de binlerce kişilik ‘Ata'ya Saygı Zinciri'

İSTANBUL, (DHA) - KADIKÖY’DE Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 80’inci yıl dönümü nedeniyle binlerce kişi saygı zinciri oluşturdu

10 Kasım 2018 16:20

İSTANBUL, (DHA) - KADIKÖY’DE Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 80’inci yıl dönümü nedeniyle binlerce kişi saygı zinciri oluşturdu. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla binlerce kişi sabahın erken saatlerinde Bostancı sahilinde bir araya geldi. Gerçekleşen törene Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da katıldı. Fenerbahçe Orduevi’nden Bostancı sahiline kadar ellerinde bayraklarla ‘Ata’ya Saygı Zinciri’ oluşturan binlerce kişi, saat 09.05’te siren seslerinin çalmasıyla saygı duruşunda bulundu. Ardından İstiklal Marşı’nı söyleyen vatandaşlar, Atatürk’ün gerçekleştirdiği devrimleri ve ülkeye kattıkları için minnettar olduklarını söyleyerek, onu saygı ve sevgiyle andıklarını dile getirdi. Alanda açılan dev Türk Bayrağı ve Atatürk Bayrağı’nın yanı sıra, denizde de onlarca tekne bayrak açtı.

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