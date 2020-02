(Görüntülü) Kadıköy'de 19 Mayıs etkinlikleri bisiklet turu ile başladı

Kadıköy’de 19 Mayıs etkinlikleri bisiklet turu ile başladı İSTANBUL, (DHA)- Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği yüzlerce bisiklet tutkununu bir araya geldi. Kalamış Parktan başlayan bisiklet turuna yaklaşık 300 amatör sporcu katıldı. Sporcular bisikletleri ile etkinliğe katılmak için sabah saatlerinde Kadıköy Kalamış Atatürk Parkı\'nda toplanmaya başladı. Bisiklet turuna start verilmesi ile birlikte yüzlerce sporcu aynı anda Bostancı’ya doğru sahil yolundan pedal çevirmeye başladı. Güzergah boyunca bisiklet konvoyuna eklenenler ile birlikte yaklaşık 500 kişilik grup tekrar Kalamış Parkı\'na dönerek etkinliği tamamladı. Bisiklet turu yaklaşık 1 buçuk saat sürdü ve 12 kilometreden oluştu. Konvoyun geri dönüşüyle birlikte Kalamış Atatürk Parkı’nda kutlamalar başladı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı\'na özel bando gösterisiyle başlayan şenlik yüzlerce kişinin coşkusuna sahne oldu. \"ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞININ BAŞLAMASININ SEMBOLÜ BUGÜN\" 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da katıldı. 19 Mayıs\'ın önemine vurgu yapan Başkan Nuhoğlu şunları söyledi: “Bugün bizim cumhuriyetimizin çok önemli bir günü, ulusal kurtuluş savaşının başladığı günün sembolü bugün, Mustafa Kemal Atatürk bugünün geleceğini gençlere emanet etti. Bizim için çok önemli bisikletliler ile bugün bir tur düzenleniyor, akşam burada bir konser yapılacak bunu mümkün olduğu kadar en büyük şekilde kutlamaya çalışıyoruz, kutluyoruz ki gelecekte de her zaman iddiamız devam etsin bizim için önemli bir gün.\" Bisiklet turuna katılan yüzlerce kişiden biri olan Göksel Özyazanlar ise \"19 Mayıs Atatürk’ün gençliğe armağan ettiği bir bayram. Biz de her sene burada gençler ile birlikte bisiklet kullanarak kutluyoruz. Her sene geleneksel olarak yapıyoruz bu kutlamayı. Kadıköy Belediyesi ile birlikte ortak olarak yapıyoruz. 19 Mayıs tüm gençlere ve Türk Milletine kutlu olsun” diye konuştu.