(Görüntülü) Kadıköy İklim Elçileri Kalamış Parkı'nda toplandı

İSTANBUL,(DHA)-KADIKÖY İklim Elçileri hayatın her alanına olumsuz yansıyan, kentleri tehdit eden ?küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadele için Kadıköy\'de toplandı. Kalamış Parkı\'nda toplanan elçiler, yetişkinlere ve çocuklara yönelik farklı atölyeler, perküsyon gösterileri ve paneller düzenledi. Kadıköy İklim Elçileri aşırı yağışlar, seller, kuraklık, gıda kıtlığı gibi sorunlarla hayatın her alanına olumsuz yansıyan, kentleri tehdit eden küresel ısınma ve iklim değişikliği\' ile mücadele için Kadıköy\'de bir araya geldi.12-14 Eylül\'de San Francisco\'da düzenlenecek Küresel İklim Eylem Zirvesi öncesinde bir araya gelen Kadıköy İklim Elçileri İklim için Ses Ver (Rise forClimate) sloganıyla Kadıköy Kalamış Parkı\'nda bir etkinlik düzenledi. Kadıköylülerin ilgi gösterdiği etkinliğe Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcıları ile Kadıköy Kent Konseyi Başkanı Saltuk Yüceer\'de katıldı. Türkiye\'nin birçok ilinde ve dünyada 93 ülkede aynı gün gerçekleşen \'İklim İçin Ses Ver\' etkinliğinin hedefi Küresel İklim Eylem Zirvesi?ne dikkat çekmek, yerel yönetimleri iklim değişikliğine karşı harekete geçirmek ve iklim elçileri kazanmak. Yerel yönetimlerin iklim krizine karşı somut adımlar atmasının talep edildiği küresel etkinlik gününde, Kalamış Parkı\'nda yetişkinlere ve çocuklara yönelik farklı atölyeler, perküsyon gösterileri ve panel düzenlendi. Etkinlikte küresel ısınma ile mücadelenin bireysel ölçekte en önemli sembolü bisikletliler alana bisikletleriyle geldi.Etkinlikte ayrıca iklim çarkı, rüzgar gülü atölyesi, \'Bedenle Ses Ver\' adıyla beden perküsyonu gibi yetişkinlere ve çocuklara yönelik birbirinden renkli atölyeler de yer aldı. KADIKÖY BELEDİYESİ\'NİN DESTEĞİYLE İLERLİYOR Kadıköy İklim Elçileri, Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü?nün yürüttüğü Kadıköy Belediyesi Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylemi Projesi kapsamında verilen \'Katılımcı İklim Değişikliği Eylem Planı Danışma Toplantıları\' ile bir araya geldi. Kadıköy İkim Elçileri, İklim Adaptasyon ve Eylem Planı doğrultusunda, yerel sahiplenmeyi arttırmayı hedeflemekte olup, proje ortağı Türkiye Avrupa Vakfı, Kadıköy Kent Konseyi ve ilgili sivil toplum örgütlerinin desteği ile eğitim, proje ve iletişim konularında oluşturdukları gruplarda çalışmalarını yürütüyor. \"İKLİM HEPİMİZİN SORUNU\" İklim elçisi Özge Andır, \"Tamamen gönüllü olarak belediyemizin iklim değişikliğiyle ilgili oluşturduğu eylem planında halkımızın katılımının da olmasını istedik bu projede biz de bir çağrı yaptık. Biz de bu çağrıya cevap verdik. İklim hepimizin sorunu dedik\" dedi