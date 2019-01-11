(Görüntülü) Kadıköy Akademi'de ‘Yerelde Sosyal Politikalar' konuşuldu

İSTANBUL, (DHA)- KADIKÖY Belediyesi \'Yerelde Sosyal Politikalar\' konferansının 5’incisini düzenledi. Programda çalışma hakkı ile ilgili görüşlerini aktaran Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Sadece beslenme gibi destekler sağlamak çözüm değil. Kişilerin üretim sürecine dahil olmasını bir şekilde sağlamalısınız” dedi.





Kadıköy Belediyesi\'nin düzenlediği \'Yerelde Sosyal Politikalar\' konferansı kapılarını açtı.



İlk kez uluslararası düzeyde gerçekleştirilen konferansta, sosyal politika kavramının teorik bir çerçeveden başlayıp uygulamasının da masaya yatırılmasının planlandığı belirtildi. Konuyla ilgili Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Merkezi hükümetlerin insani sorunları yakından takip edip çözemediğini gördük. Burada yerel yönetimlere önemli bir rol düşüyor. Yerel yönetimler çocuk yuvalarından sosyal bakım evlerine kadar hayatın başından devam eden zamana ilişkin proje üretmek durumunda” ifadelerini kullandı.





Diğer yandan çalışma hakkına da dikkat çekilen etkinlikte Başkan Nuhoğlu, “Kamu bir mesleği olan ve çalışmak isteyen bir insanın bu hakkını karşılamalı. Bir bireye bu hakkını veremezseniz onun yaşadığı sorunlarla ilgili çözümleri üretmek zorundasınız. Sadece beslenme gibi destekler sağlamak da çözüm değil. Kişilerin üretim sürecine dahil olmasını bir şekilde sağlamalısınız. Bu bir haktır” diye konuştu.





\'SOSYAL YARDIM YERİNE İSTİHDAMI ARTIRMALIYIZ\'





İlk oturumda konuşmacı olarak yer alan Prof. Dr. Meryem Koray, \"Sosyal politika, mağduriyet değil bir devlet politikasıdır. Sadaka devleti diye tanımlayanlar var\" dedi.





\"Türkiye\'de mevcut sistemde bu anlamda artan sosyal yardımları düşünürsek en dipte kalanlara yardım anlayışı mevcut\" diyen Koray, konuşmasında global anlamda işsizlik konusuna dikkat çekti.





Prof. Dr. Koray, \"Türkiye\'de kimse benim çalışma hakkım var demiyor. Tam istihdam konusu unutuluyor. Çalışma hakkı Avrupa’da da yok artık. Onlar da işsizliği kabul etmiş durumda. Bu, merkezi yere konulması gereken bir hak. Ancak gelinen noktada bu hak gündeme geldiğinde gülünç bir şeymiş gibi karşılanıyor. Dolayısıyla sosyal yardım yerine istidamı artırmalıyız. İşsizliğin azaltılması ve insanların kendilerine güvenerek yaşamalarının sağlanması gerekiyor\" dedi.





‘EN KRİTİK VE EN HAYATA GEÇMEYEN HAK ÇALIŞMA HAKKI\'





Uluslararası literatürde sözü edilen sosyoekonomik ve kültürel hakların günümüzde hayalinin bile söz konusu olmadığını dile getiren Prof. Dr. Koray, “En kritik ve en hayata geçmeyen hak çalışma hakkı. Çalışma saatleri azaltılarak bu yapılabilir. Bak orada işsiz var sen işin olduğu halde sesini çıkarıyorsun anlayışından kurtulmalı. Dolayısıyla herkese kendine güvenerek yaşama şansı tanınmalı” ifadelerini kullandı.







\'SOSYAL YARDIMDA YARGISAL EKSİKLİKLER MEVCUT\'



Türkiye\'de sosyal yardımlar konusunda eksikliklerin bulunduğunu ifade eden Dr. Denizcan Kutlu, konuyla ilgili değerlendirmelerini sundu. Dr. Kutlu, \"Mevzuat, yargı kararları, sosyal yardımların işleyişine dair eksikler var. Sosyal yardımların mesleki elemanların inisiyatifine kaldığına dair sorunlar var. Böylesi bir yapı içinde sosyal yardımların devlete karşı bir hak olduğunu söylemekte yargısal anlamda eksiklikler mevcut\" dedi.