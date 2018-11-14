(Görüntülü) Kaçırılan Berfin'in babası: 4- 5 kızı daha kaçırmışlar

Mehmet TÜRK- Serdar SUNAR/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın merkez Sur ilçesinde oturan inşaat işçisi Mehmet Salih Güler (48), evlerinde misafir ettikleri ailenin \'Taner\' ismiyle tanıttığı 25 yaşındaki oğlunun, lise 2\'nci sınıf öğrencisi kızı Berfin Güler\'i (15) kandırarak kaçırdığını iddia etti. 3 Kasım\'da kaçırıldığını iddia ettiği kızdan haber alamadığını belirten Güler, ailenin kızına karşılık para ve beğendiği 2 kızı teklif ettiklerini, ayrıca bu şekilde 4- 5 kızı daha kaçırdıklarını öğrendiklerini öne sürdü. Merkez Sur ilçesine yaklaşık 8 kilometre mesafede bulunan Karabaş mahallesinin Kümeevler mezrasında gelen göçebe bir aile, Mehmet Salih Güler tarafından ağabeyine ait boş eve yerleştirildi. Evde konaklamalarına izin verilen göçebe ailenin \'Taner\' ismiyle bilinen oğlu, iddiaya göre 4 çocuklu Mehmet Salih- Ayfer Güler çiftinin, Karaçalı GAP Anadolu Lisesi 2\'nci sınıf öğrencisi kızı Berfin Güler\'i 3 Kasım\'da kaçırdı. Mehmet Salih Güler, ortadan kaybolan kızının bulunması için güvenlik güçlerine haber verdi ancak Berfin Güler bulunamadı. Mehmet Salih Güler, bir süre sonra ulaştığı ailenin, kızına karşılık para ve beğendiği 2 kızı teklif ettiğini belirterek, \"Bizim göçer dediğimiz ya da göçebe olarak yaşayan bir aile yaz mevsiminde bizim köye yerleşti. Havalar soğuyunca da boş olan ağabeyimin evine yerleşmelerine izin verdik. Ben de inşaatlarda çalışıyorum, gurbetteyim. Ben çalışırken hanıma demişler ki, \'Kızınızı oğlumuza verin.\' Hanım da elinde bir şey olmadığını, babasının karar vereceğini söylemiş. Ben geldiğimde benim kızımın okula gittiğini söyledim. \'Okulunu bitirsin sonra Allah neyi gösterir, o zaman bakarız\' diye cevap verdim. Kızımın evlenmesine razı olmadım. Yine de kızımın kararını sordum. Kızım da bana \'Baba ben evlenmem, okula gideceğim\' dedi. Benden utanır diye annesine, ablasına, ağabeyine de sordurdum, onlara da aynı şeyi söylemiş. Ben yine işe gittiğim sırada ağabeyim beni aradı, kızımı istediklerini söyledi. Ben ona da kızımın küçük olduğunu söyledim\" dedi. 4- 5 KIZI AYNI YÖNTEMLE KAÇIRMIŞLAR Mehmet Salih Güler, Adapazarı\'nda çalışırken, 3 Kasım\'da Diyarbakır\'daki kızının kaçırıldığını öğrendiğini anlatarak, şöyle devam etti: \"Oğlanın babasını aradım. Babası, kızımın küçük olduğunu, kendi oğlunun ise 25 yaşında olduğunu söyledim. \'Bir cahillik yapmışlar, kızımı getirin konuyu kapatalım\' dedim. O da bana, \'Aile olarak 4- 5 gelini bu şekilde kaçırmışız. Çoğunun da yaşı 15\'in altında. Kimse de bir şey yapamadı, bundan sonra da kimse bize bir şey yapamaz\' dedi. Ona \'Güçlü olabilirsin ama benim devletim daha güçlü, ben devletime, askere, polise güveniyorum\' dedim. Kızımın kim tarafından kaçırıldığı belli. Ama hiç bir şey elde edemiyoruz\" diye konuştu. \'KIZIMA KARŞILIK 2 KIZI TEKLİF ETTİLER\' Güler, kızını kaçırdığını öne sürdüğü ailenin Berfin\'e karşılık para ve beğenecekleri 2 kızı teklif ettiklerini ifade ederek, şöyle konuştu: \"Kızımın kendi rızasıyla gittiğine inanmıyorum. Aracılar geliyor para teklif ediyorlar. Ben de onlara \'Kızımın bedelini kimse ödeyemez, öyle bir şansınız yok\' diyorum. Muhtar ve ağaları gelmişler bizimkilere demişler ki \'Bizim ailemizin içerisinde beğendiğiniz 2 kızı seçin alın götürün, oğlunuza mı, yeğeninize mi kime götürüyorsanız götürün\' demişler. Ben öyle bir terbiyesizlik yapamam, onlar gibi değiliz, ben böyle bir şeyi kabul etmem. Ben devletime güveniyorum, jandarma, polis, asker kızımı inşallah en kısa sürede ortaya çıkaracak. Kaba kuvvetle iş halledemezler.\" Berfin\'in karakalem portresini gösteren annesi Güler ise kızının bulunmasını istedi.