(Görüntülü) Kabotaj Bayramı renkli görüntülere sahne oldu

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ\'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı\'nın 92\'nci yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Feribotla düzenlenen tura vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, feribota eşlik eden iki adet botla denize açılan roman müzisyenler, canlı müzik ziyafeti sundu.



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi\'nin düzenlediği 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı\'nın 92\'inci yılı kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler yapıldı. Kabotaj Bayramı\'nın Pazar gününe denk gelmesi ile kalabalık katılım oldu. Valilik önündeki çelenk sunumunun ardından, kiralanan bir feribotla deniz açılan vatandaşlar keyifli anlar yaşadı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği feribot ile deniz turu, Marmara Adası açıklarına kadar sürdü. Buradan dönüşte feribotun yanına yanaşan iki adet bottaki Roman müzisyenler, klarnet ve davul ile deniz ortasında yaptıkları canlı müziklere eşlik eden vatandaşlar, danslar etti.



Deniz turunun ardından limanda vatandaşlara balık ekmek ikram edildi. Limanda dağıtılan balık ekmeği almak için vatandaşlar izdihama neden oldu. Yelken kulüpte yarışmalarda derece alan ise küçük yelkencilere ödülleri verildi. Buradaki törene katılan Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, yarışmacılara ödüllerini verdi. Daha sonra protokolün bulunduğu noktanın önünden yüzlerce balıkçı teknesi tören geçişi yaparak kıyıdakileri selamladılar.