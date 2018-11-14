(Görüntülü) Jimnastikçi Maria, ameliyatla bel ağrılarından kurtuldu

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da 4 aydır bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle gitmediği doktor kalmayan Rus kökenli jimnastikçi Maria Desheulına (32), Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde yapılan ameliyatla ağrılarından kurtuldu. Bel fıtığı rahatsızlığına 4 aydır çare arayan Maria Desheulına, eşi Şamil Arslan\'ın araştırması sonrası Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde Prof. Dr. Cem Açıkbaş\'a muayene oldu. Prof. Dr. Açıkbaş\'ın yaptığı ameliyatla sağlığına kavuşan Maria Desheulına, belindeki ağrıların yaptığı sporla ilgili olduğunu düşündüğünü söyledi. Yaklaşık üç yıldır birlikte sahne sanatları çalıştıkları eşi Maria\'nın 3-4 ay önce şiddetli bel ağrılarının başladığını söyleyen Şamil Arslan, \"Maria\'nın yoğun jimnastik sporu yaptığı yıllarda geçirdiği sakatlık nedeniyle bu ağrıları yaşadığını düşünüyoruz. Ağrılar ilk başladığında böyle olduğunu anlayamadık\" diye konuştu. Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Cem Açıkbaş ise bel ağrılarının çoğunluğunun iyileştiğini, az kısmının da kronikleştiğini belirtti. Prof. Dr. Açıkbaş, \"Şu an tedavisini yaptığımız hasta örneğinde, ani yüklenme ve meslek iç içe geçmiştir. Hastanın mesleği ve yaptığı iş itibariyle öne eğilmeler, dönmeler ve ani yüklenmeler söz konusu olduğu için omurgasında dejeneratif bir süreç ve kayma baş göstermiştir. Bu hastaya öncesinde tıbbi tedavi, yatak istirahati ve fizik tedavi denedik, faydalı olmadı. Hastaya ameliyat önermemize rağmen kabul etmedi. Belli bir süre sonra ağrılara dayanamayarak geri geldi\" diye konuştu. İnsanları hayvanlardan ayırıp iki ayak üzerinde durmasını sağlayan özelliğin omurgadaki \'S\' şekli olduğunu belirten Prof. Dr. Açıkbaş, \"Elinizi belinize attığında bir çukurluk olduğunu fark edersiniz. Sırta doğru gittiğinizde kambur olduğu fark edilir. Bu çukurluk yani lordoz, insanı iki ayak üzerine diken, insanı hayvanlardan ayıran bir özelliktir. Bu iki ayak üzerine dikelmenin diyetini ise her yüz insanın yaklaşık 95\'i hayatının bir döneminde bel ağrısı çekerek öder\" dedi.