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(Görüntülü) Jet-ski ile Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar

Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde jet-ski ile yasadışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy Adasına geçmeye çalışan Filistinli uyruklu 2 kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı

04 Aralık 2018 02:52

Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde jet-ski ile yasadışı yollardan Yunanistan\'ın İstanköy Adasına geçmeye çalışan Filistinli uyruklu 2 kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. 

Akşam saatlerinde 2 Filistin uyruklu kaçak, İçmeler mevkiinde jet-skiye binerek Yunanistan\'ın İstanköy Adasına geçmeye çalışırken,  jet-ski, karadan yaklaşık 50 metre açıkta su almaya başladı. Çevredekiler, jet-skinin battığını görünce durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, 2 Filistinli kaçağı kurtardı. Karaya çıkartılan kaçaklar, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na götürülürken, bindikleri jet-skide komutanlığın önündeki iskeleye bağlandı.

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