(Görüntülü) Jeoloji mühendisi iki kadın otoyol ve tünel inşaatında görev yapıyor

Taylan YILDIRIM- Kamera Tekin GÜRBULAK İZMİR (DHA) İzmir\'de birisi henüz 8 aylık anne diğeri ise anne adayı olan iki kadın, otoyol tünel inşaatında görev yapıyor. Her gün yüzlerce erkekle birlikte otoyolu ve tüneli tamamlamak için çalışan mühendis Esma Yılmaz Bozkurt, Şantiyede olmak milletin yapamaz dediğini yapmak kadın olarak gurur verici. Kızıma da iyi örnek olmak için iki kez çalışmak zorundayım dedi. İşçilerin iş güvenliğinden sorumlu olan Gökdeniz Onan ise Bir kadın olarak kendi ayaklarım üzerinde durmak adına, bu şartlarda çalışmayı da göze aldım. Burada çalışacağımı bilerek okudum. Severek yaptığım için zor gelmiyor dedi. İzmirli jeoloji mühendisleri Esma Yılmaz Bozkurt ile Göknediz Onan, diğer kadınlardan farklı olarak erkek egemen gibi görünen iş kolunda görev almayı tercih etti. Esma Yılmaz Bozkurt, İzmir-Çandarlı otoyolunun belki de en güç çalışmalarının yürütüldüğü tünel kazılmasında görev aldı. Kazısı halen devam eden tünelde işçilerin çalışmalarını denetleyen ve bugünü kadar da 6 projede görev alan Bozkurt, 8 ay önce de anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Bir yandan annelik yapan diğer yandan akşama kadar zorlu bir işte çalışan Esma Yılmaz Bozkurt, Etiyopya, Irak Gürcistan ve Türkiye\'nin çeşitli illerinde 12 yıldır bu görevimi yapıyorum. Zorluğu tabii ki var. Ancak ben hayatta ki her şeye zor deyip kaçmak yerine bu zorluktan kazancım ne olacak diyenlerdenim. Mutluyum, şantiyede olmak kadın için gurur verici. Milletini yapamaz dediğini yapmak gururu verici. Kızıma da örnek olmak için iki kez çalışmak zorundayım. Üretime katkısı olan devletine milletine katkısı olan anne olmak en güzel örnek dedi. Kızının bakımında zorlandığı anların olduğunu da vurgulayan Bozkurt, Kızımın bana ihtiyacı var evet bunu biliyorum. Zorlandığım anlar oluyor. Ben bir tünel mühendisiyim. Yıllarca bu işe emek verdim. Anne oldum diye köşeme çekilmeyi doğru bulmuyorum. Eşim de bana çok yardımcı oluyor. Kızımızla yakından ilgileniyor. İşime de saygısı çok dedi. İŞÇİLERİN GÜVENLİĞİ ONDAN SORULUYOR Aynı tünelde iş güvenliği uzmanı olarak işçilerin can güvenliğiyle en yakından ilgilenen kişi ise yine bir kadın olan Gökdeniz Onan. İşine kadın titizliğini yansıtan Gökdeniz Onan, Güç ve zor bir iş kolunu kadın olarak seçtim. Kendi ayaklarımın üzerinde durmak adına şu şartlarda çalışmayı da göze aldım. Burada çalışacağımı bilerek okudum. Zor ama benim için bu önemli değil. Severek yaptığım için zor gelmiyor. Ben burada çalışmaya başladıktan sonra işçi arkadaşlarım bu durumun fark edildiğini söylediler. Erkekten emir almaya alıştılar belki ama şimdi ben kapıdan girdiğim anda baretlerini arıyorlar dedi. Gökdeniz Onan, anneler günü için de, Başta annemin, emekçi kadınların, annelerin, anne adaylarının anneler gününü kutluyorum. Umarım kadını haklarına da, kendi haklarına da sahip çıkarak güzel, günlere adım atarız dedi.